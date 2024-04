Dopo l’azzurro. Ecco i murales di Run per la nuova Galleria: "Opera monumentale"

Cambiano di nuovo volto gli ingressi della Galleria del Risorgimento. Dopo decenni di ‘grigiore’, in tempi recenti un azzurro intenso aveva ‘acceso’ le pareti affacciate in via Giannelli da una parte e in piazzale della Libertà dall’altra. Ma tra meno di due settimane sarà tutta un’altra cosa. Le intere superfici azzurre saranno sostituite da un’esplosione di colori, quelli dell’opera di street art che il Comune ha commissionato a Giacomo Bufarini, in arte RUN, il quale lunedì comincerà a lavorare al murale (lato piazzale della Libertà). Il 25 aprile tutto dovrebbe essere ultimato, meteo permettendo. Inutile dire che la galleria resterà chiusa durante la ‘creazione’, tutti i giorni dalle ore 21 alle 6.

Il progetto si presenta come una sorta di grande libreria con scaffalature che alloggiano elementi storico-architettonici, culturali e di costume identificativi di Ancona: dai leoni del Duomo alle mura storiche, dalla Fontana delle Tredici Cannelle alla Fincantieri, dal porto al mare, incluse figure come il pescatore Paccamele e il clochard Umbertì. E poi libri, fiori, pesci, oggetti della vita quotidiana. Insomma, una grande scenografia che ‘espone’ elementi distintivi ed identitari della città, tra passato, presente e futuro.

RUN userà pennello e colori ad acqua, i quali, complice il sole, saranno davvero splendenti. Bufarini lavorerà ‘a vista’, e quindi lo si potrà vedere all’opera seduto (o in piedi) sul carrello elevatore che lo porterà fino a nove metri di altezza. L’Amministrazione sta già pensando a un momento inaugurale e anche a una festa con musica, proprio per ammirare il work in progress. Il luogo scelto è l’imbocco lato centro, dove si creerà una piccola piazza adatta allo scopo, essendo vietato il traffico notturno. "Il muro per me – spiega Run – è come la tela per il pittore. Dipingerò ciò che ho pensato e raffigurato nei bozzetti ma durante il lavoro, sicuramente, non mancherò di improvvisare, a seconda delle suggestioni che mi arriveranno".

"Abbiamo abituato la città al dibattito – dichiara il sindaco Daniele Silvetti – Pulire, mesi fa le facciate della galleria, vero ombelico tra le due parti del territorio urbano, è stato il primo stimolo per avere un ritorno sui temi della pulizia e del decoro. L’opera di Run andrà a rafforzare elementi identificativi di una infrastruttura che vorremmo rendere monumentale, caratterizzandola il più possibile dal punto di vista strutturale e funzionale, oltre che artistico. Questo è solo l’inizio".

L’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini ricorda il "percorso di riqualificazione della galleria fatto insieme all’architetto Enzo Eusebi" e sottolinea che l’imminente opera sarà "a costo zero per il Comune. Ringrazio molto coloro che ne sostengono i costi: il Rotary Club Ancona 2535 e le società Magazzini Gabrielli, Dhomeus e Stilcasa Costruzioni". Le spese dell’intervento (12mila euro per la prestazione artistica e 8mila euro per le spese relative ai materiali e al noleggio del carrello elettrico) sono in larga parte a loro carico.

Riguardo alla viabilità, sono previsti cartelli segnaletici per indicare le deviazioni: per chi proviene da via Vecchini e si dirige verso il lato piazzale Bevilacqua la direzione è obbligata per via Isonzo o per via Veneto. In piazzale Bevilacqua sono previsti divieti di sosta e fermata su ambo i lati. Per il lato di piazzale della Libertà è prevista la deviazione per via XXIV Aprile. In alternativa si potrà girare intorno alla rotatoria per riprendere via Martiri della Resistenza o via Bocconi. Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno accompagnato Bufarini ad un sopralluogo alla Galleria del Risorgimento per valutare ogni elemento dell’operazione.

r. m.