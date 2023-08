Dopo le polemiche e lo stop tornano i ’nonni vigili’

"Nonni vigili" torna a Osimo per garantire la sicurezza degli studenti. E’ uno dei progetti di utilità sociale che il Comune vuole riattivare da settembre fino a luglio attraverso la sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di volontariato. I volontari scelti si dedicheranno alla sorveglianza nei plessi scolastici del Comune durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni prestando assistenza nell’attraversamento delle strade, un servizio fondamentale che comunque non sostituisce le attività svolte dalla Municipale. Ha partecipato anche l’Auser, che fino al febbraio scorso si occupava del servizio.

Proprio a inizio anno si era fatta da parte per un’indagine dell’Ispettorato del lavoro nei suoi confronti: in attesa che facesse il suo corso infatti, l’associazione aveva scelto di sospendere le attività prestate alla comunità osimana. Il Comune si era trovato in difficoltà, costretto a provvedere a metà anno scolastico alla mancanza dopo aver lanciato subito l’appello agli automobilisti a fare attenzione nei pressi di tutte le scuole osimane. Il comandante della Municipale aveva ovviato in tempi celeri alla problematica mettendo solo nelle zone considerate più a rischio agenti della polizia locale a presidio. Il contenzioso con l’Ispettorato si sarebbe chiuso. "Ci contestano ’lavoro nero’ ma siamo in attesa di sapere qualcosa di preciso. Abbiamo comunicato ad Asso e Comune la sospensione delle nostre attività in via precauzionale finché l’indagine non chiarirà la questione. Tutti i servizi prestati sono regolarizzati da convenzioni che prevedono un contributo a favore della nostra associazione, i cui volontari sono anziani impegnati ai quali diamo dei rimborsi spese irrisori", spiegava allora il presidente Auser Osimo, Carlo Sorpino. Oggi afferma: "Abbiamo già partecipato a questo bando. Spero spetti a noi il compito di vigilare le scuole quest’anno com’è stato fino a pochi mesi fa". Il Comune di Osimo pensa alla sicurezza delle scuole in vista dell’imminente rientro a tutto tondo. Tra i progetti di utilità anche "Compagnia anziani", rivolto agli over 65 a rischio di solitudine e marginalità. Le istanze dei partecipanti saranno esaminate da una Commissione e valutate in base ai criteri dell’avviso pubblico.

Silvia Santini