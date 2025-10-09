Dopo le proteste in Galleria Dorica. Sorpresa, il Pd va a pulire la sede: "Ma non volevamo lasciare sporco"

Via le bottiglie di plastica, via i sacchetti della spazzatura e via anche qualche scatolone. La sede della campagna elettorale dell’europarlamentare Matteo Ricci, sotto la Galleria Dorica, ieri era stata un po’ ripulita. Il Carlino aveva documentato, proprio sul giornale di ieri, come quegli spazi erano stati lasciati in disordine alla chiusura delle elezioni regionali per il rinnovo del governatore delle Marche. Dentro si vedevano diverse bottiglie di plastica, sacchi di immondizia, manifesti strappati e scatoloni abbandonati e qualche resto di cibo confezionato. Finita la corsa alla poltrona di presidente della Regione la sede era stata chiusa e nessuno aveva pensato a sistemare meglio gli spazi per renderli più decorosi al passaggio della gente che ogni giorno attraversa la galleria per lavoro o per servizi. Documentarlo sul quotidiano a quanto sembra è servito perché ieri mattina c’era qualcuno che un po’ di pulizia l’ha fatta. Le bottiglie di plastica di acqua sono state buttate via, tolti anche gli scatoloni con le rimanenze di cibo e bibite, raccolti i poster di Ricci strappati e lasciati a terra, sparito anche un sacchetto dell’immondizia pieno di rifiuti dentro.

Dalla segreteria del Pd hanno riferito che entro questa settimana il locale deve essere lasciato e che si trova in quello stato perché è in corso un trasloco dell’attrezzatura utilizzata per la campagna elettorale che non è ancora concluso. Un trasloco che per farlo non è bastato un giorno ma ci vorrà tempo almeno fino a venerdì. Il locale, che si affaccia su via Marsala, dotato di quattro grandi vetrine che permettono di vedere all’interno, era stato preso in affitto a giugno scorso, quando è partita la campagna elettorale del candidato Ricci, uscito poi sconfitto dall’elezione a governatore delle Marche, con otto punti di distacco in meno dietro al candidato di FdI Francesco Acquaroli. Una posizione molto centrale, con un gran passeggio quotidiano e dove il decoro è essenziale per dare lustro alla galleria stessa, dove ci sono altre attività commerciali che ci lavorano tutti i giorni e tutto l’anno.

Ieri mattina sono stati buttati via diversi cartoni e bottiglie, non era intenzione della segreteria del Pd lasciare sporco perché tutto si sarebbe concluso questa settimana, allo scadere del contratto di affitto e con la riconsegna delle chiavi ai proprietari. "Un cambio di Marche" era stato lo slogan scelto e presentato proprio sotto la Galleria Dorica il 12 giugno scorso, in occasione dell’inaugurazione della sede che in passato è stata utilizzata anche per altre campagne elettorali di Ricci come quella per le elezioni europee. Alcuni di quei manifesti sono ancora all’interno. Le elezioni si sono concluse il 29 settembre scorso con la vittoria di Acquaroli.

ma. ver.