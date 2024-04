Dopo lo stop è caccia al biglietto. Il record stagionale supera i 6mila

Con la notizia diffusa ieri della disputa a porte aperte della partita di domani sera tra Ancona e Lucchese, è ripartita alla grande la prevendita dei tagliandi per il match, non soltanto online sul sito www.diyticket.it ma anche in tutti i negozi convenzionati in cui nei giorni scorsi gli anconetani avevano cominciato a fare la fila. La prevendita era stata sospesa nel pomeriggio di mercoledì scorso, quando i biglietti venduti avevano già superato abbondantemente quota 800, e di solito il picco della prevendita arriva nei due giorni precedenti la partita.

Ma poi si gioca in notturna, dunque per gli anconetani ci sarà anche tutta la giornata di domani, oltre a quella di oggi, per acquistare il tagliando che permetterà loro di assistere all’ultima della stagione regolare. La società biancorossa, dopo aver comunicato che il match si giocherà a porte aperte e aver riaperto la prevendita dei biglietti, ha anche spiegato che chi ha fatto il biglietto nei giorni precedenti non deve inoltrare altra richiesta, mentre chi è rimasto in attesa, naturalmente, può procedere all’acquisto, visto che la prevendita è tornata regolare.

Al momento il record stagionale di spettatori al Del Conero è quello della recente partita contro la Spal, 6224 spettatori in una giornata di festa tra le due tifoserie, al secondo posto c’è la sfida con il Pescara con 5332 spettatori: sono questi i due vertici numerici stagionali in fatto di spettatori, entrambi agevolati dal numero di tifosi ospiti presenti in curva sud. Domani nel settore ospiti saranno davvero pochi i tifosi toscani, non solo per la distanza e per il fatto che la partita si disputa in notturna, ma anche per il poco interesse che desta l’incontro per i sostenitori granata, visto che la Lucchese è salva e non può arrivare ai playoff, qualunque sia il risultato del match con l’Ancona. Il Del Conero, nonostante i prezzi scontati a 5 euro più diritti di prevendita, stavolta potrà contare esclusivamente sui supporter biancorossi e anche se l’Ancona viene da due vittorie consecutive, è difficile – ma mai impossibile – che si arrivi ai numeri delle sfide già menzionate contro la Spal o contro il Pescara.

La partita di domani sera sarà diretta da Domenico Leone di Barletta, con lui gli assistenti Mattia Morotti di Bergamo e Carlo Farina di Brescia, quarto ufficiale Antonio Spera di Barletta. Il direttore di gara pugliese in questa stagione ha finora diretto cinque incontri nel girone B tra cui anche Olbia-Ancona terminata 0-1. E’ l’ultima giornata della stagione regolare: come nella giornata precedente tutte le partite in programma verranno giocate nel medesimo orario, cioè alle ore 20 (il girone A gioca tutto alle 16.30 e il C tutto alle 18.30).

