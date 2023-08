Dopo l’oro si è tuffato nel Danubio

Michele

Carletti

Adesso lo vogliono e inseguono tutti. E pensare che poco più di otto anni fa, per gareggiare nel meeting di Colonia, quando fece per la prima volta il record italiano assoluto all’aperto con 2,34, si dovette pagare viaggio e hotel come confidò allora al Carlino. Ne ha fatta di strada e di salti stellari Gimbo halfshave in questi anni centrando martedì sera il Grande Slam a Budapest. Da dove riparte oggi, in aereo accanto alla sua Chiara, per atterrare nel pomeriggio a Rimini intorno alle ore 15:45. Sarà quasi una toccata e fuga ad Ancona, perché all’inizio della prossima settimana dovrà rifare le valigie per altri impegni internazionali. Lo attendono - salvo imprevisti - ancora un paio di gare di Diamond League in Svizzera: a Zurigo il 31 agosto e a Bellinzona il 4 settembre, ma non la finale di Diamond di metà settembre a Eugene. Troppo lontana visto che la testa di Gimbo è proiettata già al 2024, agli Europei di Roma, alle Olimpiadi di Parigi. E poi bisognerà pure riposarsi e pensare alla vacanze, a fare festa. Come ha fatto la notte dopo la laurea mondiale nell’alto quando, con gli amici più cari, ha fatto l’alba e colazione prima di andare a dormire, dopo essere tornato a Casa Italia che erano quasi le tre trattenuto per l’antidoping. In questi giorni ha dormito davvero poco tanto che ieri sui social ha chiesto: "Mi ricordate come si fa a dormire?". Ma si è tuffato ancora. Come martedì nella vasca dei 3000 siepi ieri nelle acque del Danubio, assieme a coach Giulio Ciotti. "La scommessa era che se avessimo vinto i Campionati del Mondo ci saremmo buttati in questo bel fiume" ha detto Gimbo. Prima del tuffo ha consegnato la medaglia d’oro al suo allenatore. Perché, come ha ripetuto più volte, non è stata una vittoria individuale, ma di tutto il team.