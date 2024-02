Dopo Montignano, i ladri anche a Barbara. Svaligiate altre due abitazioni nell’hinterland

I ladri ancora in azione nell’hinterland, ripulite due abitazioni di Barbara. I malviventi si sono introdotti domenica, quando i proprietari non erano in casa. Sono entrati in due appartamenti di via Fratelli Kennedy, dentro il paese. Questa volta non si tratta di case isolate, ma di due abitazioni centrali. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che, una volta rientrati in casa hanno trovato l’appartamento completamente sotto sopra. Non hanno esitato e hanno dato subito l’allarme. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Non ci sarebbero testimoni che avrebbero notato movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni svaligiate. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Durante il week-end i ladri hanno messo a segno anche due furti in altrettanti appartamenti della frazione di Montignano.