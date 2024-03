Dopo Raoul Bova. Ciak, si gira un altro film tra Portonovo e Villa Gusso. Ma il set resta blindato

L’hotel Emilia di Portonovo e Villa Gusso ad Ancona. Si torna a girare scene da film nel capoluogo dorico dove lo scorso anno di questo periodo erano arrivati in città lo staff e l’attore Raoul Bova per registrare le riprese della fiction "I fantastici 5", poi trasmessa in televisione a gennaio scorso. In questi giorni sono tornate le cineprese per un film che sarà dato al cinema. Il titolo del film è "Debt", debito in inglese, e a girarlo è la casa di produzione cinematografica romana Overlook. Il regista è Candido Torchio che ha blindato il set per la massima riservatezza. Qualcosa però è trapelato. La pellicola, che vede tra i protagonisti un ragazzo di nome Billy, interpretato dall’attore Giulio Cristini, volto noto di alcune fiction tra cui anche "Doc", sarà in inglese, infatti il cast recita con quella lingua. Sarà un lungometraggio, un film secco, da vedere in una volta sola. Il genere fantastico-sociale. Alcune riprese, che dovevano rappresentare Marte, sono state fatte in Tunisia il mese scorso. Campo base dello staff è Pesaro, dove ci sono gli studi di posa degli anni ‘70 che si prestano molto per set cinematografici, una sorta di cinecittà in terra marchigiana.

Il regista ha voluto per le scene che si stanno girando tra Ancona e Portonovo, comparse con volti molto particolari. A dare supporto logistico alla Overlook c’è la Guasco Srl, la casa di produzione cinematografica anconetana. A vedere dai costumi di scena, molto elaborati e non appartenenti ad una epoca moderna, e dalla scenografia curata da uno scenografo marchigiano, Lodovico Gennaro, non sarà un film ambientato ai giorni nostri ma con un tempo sospeso. Ieri mattina lo staff era a Villa Gusso, in via Santa Margherita, sede dell’Inrca e di un centro diumo per malati di Alzheimer. Per le scene è stato scelto lo splendido giardino, quindi l’esterno della struttura costruita a fine 1800. L’area verde, maestosa, con alberi di dimensioni monumentali e ricca di elementi architettonici come fontane, si presta molto per il film. Giovedì le riprese sono state fatte all’hotel Emilia di Portonovo che è stato trasformato in una casa di riposo. Riprese sono previste anche a Fano.