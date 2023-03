"Dopo sei mesi né risarcimenti né sicurezza"

A sei mesi dal tragico evento ieri il sit-in degli alluvionati: "Servono interventi, abbiamo paura". Il 15 settembre 2022 i fiumi Misa e Nevola sono esondati: l’alluvione ha causato 12 morti e un disperso, il corpo di Brunella Chiù non è stato ancora ritrovato. Ieri mattina sul ponte degli Angeli si sono dati appuntamento privati e imprenditori che hanno subito ingenti danni, ma anche tante persone che, ad ogni allerta idrogeologica, trascorrono ore di terrore. Alcune zone devastate dall’alluvione del 3 maggio 2014 sono state risparmiate, altre purtroppo no. C’è chi è in ginocchio dopo avere subito due alluvioni in otto anni. I Contributi di Autonoma Sistemazione non sono ancora stati trasferiti dalla Regione nelle casse del Comune, manca ancora anche la comunicazione dei parametri che verranno utilizzati per avallare le richieste di risarcimento. L’ultimo giorno per la presentazione delle domande, attraverso la compilazione del modulo B1 era il 27 ottobre. Il trasferimento delle risorse da distribuire è destinato a chi aveva compilati i moduli B1, dedicati alle famiglie, e quelli C1, per le imprese e a liquidare gli indennizzi alle famiglie che hanno optato per il risarcimento nella quota massima di 5 mila euro mentre alle imprese che hanno optato per il risarcimento forfettario da 20 mila euro provvederà la Regione. Soldi che qualcuno sperava arrivassero già questa settimana, ma per i moduli B1, si attendono ancora dal Commissario straordinario a capo dell’ufficio tecnico speciale per il fiume Misa e Nevola.

Per ogni modulo dovrà essere verificato il corretto inserimento del codice iban, saranno contattati via mail gli alluvionati che hanno compilato eventuali moduli dove risulteranno incongruenze o dimenticanze. Ma a premere più dei risarcimenti è la sicurezza che gli alluvionati hanno rinvendicato ieri mattina con un sit-in: "Siamo per qui per chiedere alla Regione Marche di intervenire al più presto – spiega Massimo Petrolati, presidente del "Comitato tra 2 fiumi" – perché non bastano le promesse di fare quello che il comitato ha chiesto, è ora di intervenire". A far paura è l’immobilismo, nonostante il costante rischio esondazione ad ogni allerta meteo idrogeologica a preoccupare gli alluvionati molti dei quali evidenziano che, in sei mesi, l’unica soluzione trovata è quella di ‘salire ai piani alti’. Vasche di espansione e pulizia dei detriti che fanno paura, come fa paura la situazione critica degli argini in zona Marazzana.

Silvia Santarelli