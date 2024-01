"Dopo tre anni dall’ultimo incidente non è stato ripristinato il guard rail"

Era fine 2021 quando in quel punto si verificarono, nel giro di un mese, due incidenti con dinamica simile, fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ un tratto di via Giolitti che collega San Rocchetto alle Crocette di Castelfidardo. Da quel momento l’area non è stata più ripristinata, fatto che ha scatenato le ire dei residenti. "Le due assicurazioni delle auto incidentate ormai avranno risarcito il danno causato e quindi ci domandiamo perché non è stato ripristinato ancora il guard rail. Quel tratto è pericolosissimo per l’elevata velocità sostenuta dai veicoli in transito, tanti a ogni ora del giorno", dice un residente. Altro problema la pensilina dei bus decentralizzata: "Abbiamo chiuso il 2023 depositando una petizione di 300 firme al sindaco per il ripristino del capolinea a Porta Marina – dice il consigliere Tommaso Moreschi di Solidarietà popolare -. Viste le numerose richieste, abbiamo inaugurato il nuovo anno riaprendo per qualche giorno la raccolta, così da poter integrare quelle già depositate. Abbiamo voluto dare la possibilità ai tanti che hanno desiderato far sentire la propria voce su questa questione. Per quanto riguarda il bilancio approvato, ci siamo trovati davanti una programmazione, quella per il prossimo triennio, priva di idee, nuovi progetti e lungimiranza, che tra l’altro prevede anche un aumento dell’Imu per alcune categorie di fabbricati quali imprese, attività economiche e seconde case in affitto".