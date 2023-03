Dopo tre anni di stop torna la "Caminada de San Giuseppe"

Torna domenica, dopo tre anni di stop, la tradizionale "Caminada de San Giuseppe" (giunta alla sua 41esima edizione) e nell’occasione il vicesindaco Samuele Animali annuncia gli interventi di restyling del quartiere. "Come amministrazione stiamo realizzando alcuni interventi di sistemazione delle strade come dietro la torre Erap, abbiamo acquistato le porte del campetto al campo Boario. Stiamo lavorando alla realizzazione del parcheggio di via dei Mille e alla risistemazione del parco Granita. Questa iniziativa dovuta al grande impegno della Spes segna il ritorno alla normalità". "Tre i percorsi da 3, 6 e 12 chilometri – spiega il presidente onorario della Spes Marco Ceppi –. Lo start per i 6 e 12 lo darà Walter Darini, imprenditore che come l’Avis è da sempre vicino alla Caminada. La seconda un quarto d’ora dopo per la 3 chilometri: e a dare il via sarà l’ingegner Paolo Morosetti, presidente della Fondazione Carisj, che ci aiuta con la predisposizione del piano sicurezza. Con 5 euro dell’iscrizione in omaggio, un pacco alimentare. Previsti numerosi premi, anche se la Caminada è non competitiva. Mi piace ricordare – aggiunge – come, nel 2005 a dare il via è stato Lino Lacedelli, il conquistatore del K2, ne 2018 Mauro Bolognini che scoprì insieme al fratello Maurizio le grotte di Frasassi". Sara Ferreri