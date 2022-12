Doppi festeggiamenti per Natale: 103 candeline per nonna Angela

Per lei non è stato soltanto Natale, il suo 103esimo, ma anche una festa di compleanno attorniata dall’affetto di tanti familiari. Angela Tosti, sei nipoti e dieci pronipoti, ha spento con qualche giorno di ritardo 103 candeline domenica. Nonna Angela è originaria di Apiro ma dal 1965 vive a Mazzangrugno. Nata il 2 dicembre 1919 gode di buona salute nonostante il secolo di vita alle spalle e vedere la torta con le candeline le ha strappato un sorriso. "Mia madre vive con noi – racconta uno dei figli Ubaldino Costarelli – ed è una gioia prendersi cura di lei e averla ancora con noi. Ultimamente non riesce più a camminare bene e non sempre è lucida ma in realtà è più informa di me (ride, ndr). A Natale abbiamo voluto festeggiarla come si deve con la torta e dei fiori. È stata felice dell’affetto che ha ricevuto. Nonna Angela ricorda spesso gli aneddoti legati all’infanzia e alla giovinezza. Fino a qualche anno fa si faceva delle lunghe passeggiate in paese poi con il Covid e l’arrivo di qualche acciacco fa una vita più sedentaria". A nonna Angela inviamo anche gli auguri della redazione del Carlino.

sa. fe.