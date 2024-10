Doppia festa per don Giuliano: compleanno e campane a nuovo

In recupero da alcuni problemi di salute don Giuliano Gigli domenica non è voluto mancare alla cerimonia di inaugurazione del campanile e delle ‘sue’ campane. Arrivato in parrocchia dalla casa di riposo Villa Celeste dove si trova da qualche settimana, gli occhi hanno preso a brillargli quando ha sentito il ‘concerto itinerante’ della ditta De Santis Corinaldi.

"Sono contento, abbiamo fatto un’opera meravigliosa" ha detto subito dopo essere tornato sotto al campanile dove mancava ormai da un paio di mesi. Sentire il suono delle campane ferme dal sisma del 2016 quando il campanile è stato danneggiato è stato "emozionante". Squilla, Rosaura, Campanone e Crocefissa per cui don Giuliano ha venduto pure la sua auto avviando nei fatti una gara di solidarietà (che ha portato a raggiungere la cifra per il restauro del campanile) hanno suonato pure per il suo 96esimo compleanno festeggiato in grande domenica. Immancabile la torta con candeline e gli auguri di un’intera comunità che ha voluto ringraziare di cuore il parroco.

sa. fe.