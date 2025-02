Doppia presentazione di novità letterarie

In città arrivano due imperdibili appuntamenti letterari, promossi da Giaconi Editore. Oggi, alle 18.30, alla Ortolibreria, verrà presentato il saggio ‘Animali favolosi. Storie di gatti calzati, volpi e santi cani’, scritto da Selena Morici. Modera Caterina Nisi. Domani, alle 17.30, la presentazione del libro ‘Le dee non invecchiano mai’ di Paola Duca e Loretta Mozzoni, nella prestigiosa cornice della Sala Convegni di Palazzo Bisaccioni. Presenta la senatrice Luciana Sbarbati. Al teatro Giacconi di Chiaravalle, invece, oggi alle 21, lo spettacolo ‘Molto rumore per nulla’ di William Shakespeare, nell’adattamento e nella regia collettiva di Proscenio Teatro.