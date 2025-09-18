Doppia Regata del Conero. Gara in mare, eventi a terra. Oltre duecento le barche: "Puntiamo a 1500 persone"

Si accendono i riflettori sulla ventiseiesima Regata del Conero che da oggi a domenica animerà Marina Dorica e il mare di Ancona tra sport e altri appuntamenti. L’evento si arricchisce con due regate, la prima a invito, sposando il festival Adriatico Mediterraneo con spettacoli e concerti nella piazzetta del porto turistico. "La Regata del Conero conferma, anno dopo anno, quanto lo sport e il turismo siano leve strategiche per la crescita della nostra città" spiega l’assessore Daniele Berardinelli. La Regata, infatti, è inserita nel circuito Go to Barcolana insieme agli appuntamenti di Manfredonia, Pescara e Ravenna che porteranno molti partecipanti a sfidarsi a ottobre nel mare di Trieste.

Il clou della quattro giorni sarà la regata che partirà domenica mattina alle 11 davanti alla scalinata monumentale del Passetto per distendersi in un emozionante andata e ritorno fino a Portonovo. L’evento è sostenuto dalla Regione Marche con il bando di co-marketing per la promozione turistica. "Marina Dorica è nata per essere un porto aperto, non solo per diportisti e armatori, ma per tutta la città – sottolinea il direttore di Marina Dorica, Alessandro Domogrossi –. La Regata rappresenta pienamente questa visione: è un momento in cui lo sport diventa occasione di incontro, spettacolo e condivisione".

Oggi si comincia con la presentazione del volume "Il Ristorante Passetto – Un’icona nella storia di Ancona" e la proiezione del docufilm "Altrove". Domani sarà la giornata dedicata al dialogo tra sport e innovazione con l’incontro "Scuola, Sport e Sostenibilità: crescere con il mare". Sabato la seconda edizione della Conero Cup Orc Invitational, regata ad invito per le imbarcazioni più competitive. Quindi la Regata vera e propria: "Puntiamo a superare nuovamente la soglia delle duecento imbarcazioni" racconta il presidente di Marina Dorica, Andrea Giorgetti. Briefing ufficiale sabato alle 18.30, seguito dal talk con il navigatore oceanico Giancarlo Pedote. La serata proseguirà con lo spettacolo di Alessia Tondo e il concerto dei Nubras. Domenica appuntamento per centinaia di appassionati alla scalinata del Passetto con il commento di Paolo Cori e Mauro Melandri e sfida velica dalle 11.

"Quest’anno due partenze separate: una per le imbarcazioni competitive della classe Regata, l’altra per la modalità Veleggiata, più conviviale" anticipa Domogrossi. I percorsi saranno due: uno breve con boa al largo del Trave per le vele bianche e quello completo fino a Portonovo per le barche performanti. In acqua diversi campioni, con gli occhi puntati su Anywave Safilens che difende il titolo 2024, Kiwi di Mario Pesaresi e Blue di Bonfiglio Mariotti, d’argento lo scorso anno. "La vera forza della Regata sta nella sua anima duplice – conclude Giorgetti –, attrae i grandi campioni ma coinvolge anche famiglie e amatori in una sfida tra amici". Carlo Mancini, presidente del consorzio Ancona in Vela, conferma: "Ci aspettiamo oltre 1500 persone a bordo e più di 5000 accessi a Marina Dorica". Hanno partecipato alla presentazione anche Fabio Luna, presidente Coni Marche, Elisa Del Zozzo, presidente Fiv locale, e Giovanni Seneca, direttore del festival Adriatico Mediterraneo.

Giuseppe Poli