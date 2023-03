Doppia truffa su internet Scattano tre denunce

Un 34enne e una 30enne, entrambi residenti in Sardegna, sono stati denunciati per truffa. La coppia aveva messo in vendita su Marketplace di Facebook, alcuni fari per autovettura e sono stati contattati da un residente di Ostra interessato al prodotto. Il giovane ha versato 200 euro, prezzo pattuito con il venditore che, dopo aver incassato il denaro si è reso irreperibile.

La vittima, resasi conto di essere stata truffata si è recata dai carabinieri di Ostra per sporgere denuncia. I militari hanno subito avviato le indagini che hanno consentito di risalire ai responsabili che avevano già messo a segno altre truffe con lo stesso modus operandi.

A finire nella rete dei truffatori, anche una 59enne di Montemarciano che, sempre su Marketplace di Facebook aveva acquistato una piscina fuori terra: la donna ha perso i contatti con il venditore dopo aver versato 500 euro e per tale motivo si era rivolta ai carabinieri. Dalle indagini effettuate, il responsabile della truffa è risultato un 23enne calabrese. Truffe on line che hanno subito una crescita dopo la pandemia: le forze dell’ordine raccomandano prudenza in vista dell’estate soprattutto a quanti si rivolgeranno al web per la ricerca di case vacanza.