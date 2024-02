Doppietta di Lazzarini e i Portuali volano

STAZIONE

0

PORTUALI

2

STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Strologo (47’ st Karalliu), Ippoliti, Rinaldi, Staffolani, Gyabaa (37’ st Pesaresi), Polenta, Gelli (27’ st Caruso), Camilloni, Coppi (1’ st Giuliani). All. Busilacchi.

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni (19’ st De Marco), Tonini, Giampaoletti (38’ st Piermattei), Savini, Severini, Marzioni, Sassaroli (31’ st Catalani), Pascali (19’ st Candolfi), Mascambruni (29’ st Santoni), Lazzarini. All. Ceccarelli.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 36’ pt e 45’ pt Lazzarini.

I Portuali ritrovano la vittoria. Una doppietta di Lazzarini risolve pla sfida di Osimo Stazione. Esordio amaro sulla panchina dei locali per mister Busilacchi. Lazzarini il protagonista di giornata col primo gol nel finale del primo tempo servito da Marzioni. In precedenza Staffolani sfiora la rete da centrocampo. Prima del duplice fischio Mascambruni colpisce il palo prima del raddoppio firmato ancora da Lazzarini su assist di Pascali. Nel secondo tempo l’Osimo Stazione ci prova, ma non trova il gol.