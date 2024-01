Doppietta di Zammarchi. La Vigor Senigallia vola

1

VIGOR SENIGALLIA

(4-4-2): Lombardo 6 (43’ st Maresca sv); Caiazza 5,5, Allegretti 5,5 (43’ st Hutsol sv), Sicignano 6, Garzia 6; Maiorino 5,5, Longo 6, Scoppa 5 (33’ st Esposito sv), Rinella 5 (1’ st Gabrielli 5); Burzio 5,5, Hernandez 5,5. A disp. Ousfar, Izquierdo. All. Carnevale 5,5

VIGOR SENIGALLIA (4-4-2): Roberto 6; Scheffer 6,5, Gambini 6, Tomba 6, Mori 6 (38’ pt Vrioni 6); Kerjota 7, Marini 6, Mancini 6, Baldini 6 (30’ st Pesaresi sv); Baleello 6,5 (30’ pt Serfilippi 6 – 35’ st Beu sv), Zammarchi 7,5 (13’ st Broso 6). A disp. Barzanti, Magi Galluzzi, Capezzani, Subissanti. All. Clementi 7

Arbitro: Matteo Cavacini della sezione di Lanciano

Reti: 8’ pt e 16’ pt Zammarchi, 39’ pt Sicignano

Note: ammoniti Scheffer, Serfilippi, Esposito, Hernandez, Kerjota; recupero 2’ pt, 4’ st

Colpaccio esterno per la Vigor Senigallia che apre il 2024 ed il girone di ritorno espugnando per 2-1 il “Cannarsa” di Termoli. Super prestazione per la squadra di mister Clementi, trascinata dalla doppietta di Zammarchi, che conquista tre punti che valgono il quarto posto in graduatoria a cinque lunghezze dalla capolista Campobasso.

La gara. Dopo il fischio d’inizio è il Termoli a gestire i ritmi, con la Vigor che si chiude con ordine e prova a pungere in ripartenza. Nei primi minuti la sfida stenta a decollare e le occasioni latitano: i padroni di casa provano a rendersi pericolosi su calcio piazzato, ma la retroguardia del Senigallia si chiude in modo compatto. I rossoblu agiscono di rimessa ed al primo affondo trovano il vantaggio: Kerjota illumina con la solita classe, pescando Zammarchi alla spalle della difesa che con freddezza insacca lo 0-1. Il vantaggio galvanizza ulteriormente Senigallia, che nel giro di pochi minuti cala il bis: ancora Kerjota a seminare il panico, ulteriore pennellata per Zammarchi che sigla la sua personale doppietta per lo 0-2 che fa esplodere la panchina ospite. Un uno-due letale per i rossoblu, che però in chiusura di primo tempo devono sostituire gli infortunati Mori e Balleello (dentro Serfilippi e Vrioni). Il Termoli ritrova coraggio e prima dell’intervallo riapre i conti: Sicignano accorcia sugli sviluppi di un piazzato e sigla il 2-1 che accompagna le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa la Vigor sfiora subito il tris con capitan Scheffer, su invenzione di Zammarchi, ma la conclusione termina sul fondo. Il Termoli prova a reagire attaccando a testa bassa a caccia del pari, ma la difesa ospite chiude con ordine: Marini è miracoloso alla mezz’ora, mentre poco più tardi è Burzio a divorarsi il 2-2 da buona posizione. Il secondo tempo scivola via con il medesimo canovaccio: i locali attaccano con insistenza, mentre il Senigallia fallisce a più riprese il tris in ripartenza. Nel convulso finale i rossoblu resistono con il coltello tra i denti, strappando un meritato e pesantissimo successo: il nuovo anno non poteva iniziare meglio e la classifica sorride sempre più ai ragazzi di Clementi.