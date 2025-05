Doppietta storica per le Marche: Loreto e Corinaldo trionfano nei tornei scolastici

Doppietta Marche: l’Istituto Comprensivo "G. Solari" di Loreto trionfa in "Ragazze in Gioco" e l’IC Corinaldo in "Tutti in Goal". Due manifestazioni di calcio a 5, alle quali hanno preso parte 37.480 ragazze e ragazzi e 338 istituti, racchiuse in un’unica "Valori in rete", il macro progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la FIGC e il Settore Giovanile e Scolastico.

Mai nessuna regione era riuscita nell’impresa di primeggiare in entrambi i progetti. Netto il percorso della squadra femminile dell’IC di Loreto: primo posto nel girone davanti alla Puglia (16-0) e all’Emilia Romagna (5-0). Il quarto di finale con la Basilicata (7-0), poi la semifinale con l’Abruzzo (3-1). In finale, con l’IC Paese del Veneto, l’istituto marchigiano conquista il podio più alto (1-0). L’IC Loreto: Nicole Arbuatti, Ludovica Consalvi, Iris Guerrini, Elena Manzotti, Rachele Marsala, Amelie Ranzuglia, Giada Romanò, Anita Sticchi, Greta Torresi, Hanan Touma. Professori: Lorena Nibaldi e Alessandro Orlandoni.

Più arduo il percorso della squadra mista (5 ragazze e 5 ragazzi) dell’IC Corinaldo. Nel girone i corinaldesi primeggiano davanti a Umbria (2-1) e Molise (5-3). Ai quarti c’è la Toscana (5-3), in semifinale il Lazio (3-0). La finale con l’IC D’Alcontes della Sicilia: 4-4 al termine dei tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a decidere chi alzerà il trofeo. I marchigiani ne segnano tre su tre, i siciliani due, uno viene loro parato. Le Marche sono doppiamente campioni d’Italia. L’ IC Corinaldo: Aurora Manna, Letizia Micci, Aurora Paoletti, Maddalena Principi, Maria Vittoria Sartini, Michele Bruschini, Diego Diambra, Nicola Izzo, Tobia Manna, Giovanni Montesi. Professori Eugenio Balducci, Lorenzo Romagnoli.

Alice Mazzarini