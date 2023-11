Doppio appuntamento alla Misericordia: si parla dell’universo e di intelligenza artificiale

"Nei tuoi occhi il mio cielo": alla parrocchia Madonna della Misericordia domani alle 18.30 spazio a "Your God is too small: la vita e la morte dell’universo tra scienza e spiritualità" di don Alessandro Omizzolo, scienziato dell’Osservatorio Astronomico "Specola Vaticana". Sabato alle 18.30 "(In)coscienza artificiale: all’incrocio fra uomo e intelligenza artificiale" con Don Alessandro Picchiarelli della Pontificia Accademia per la Vita.