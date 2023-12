Doppio furto, uno tentato: ma il bottino è magro

di Silvia Santarelli

Raffica di furti a Corinaldo, "sentivo odore di bruciato, tentavano di smurare la cassaforte". Via Barocci e via Santini sono due vie prese di mira dalla banda che martedì pomeriggio ha messo a segno due furti e ne ha tentato un altro nel borgo gorettiano. Tentato anche un terzo conto a poca distanza dalle due abitazioni. Hanno scelto di agire nel pomeriggio, quando in casa non c’era nessuno. "Sono entrati dopo aver forzato la porta – spiega una vittima – ma hanno anche aperto una finestra da cu si esce dalla scala esterna. Non so se erano ancora dentro quando sono rientrato, quello che è certo è che non sono riusciti a finire il lavoro, sarebbe stato meglio, così almeno non tornano". L’uomo ha sentito un forte odore di bruciato: "Ho capito di cosa si trattasse quando sono rientrato in camera, avevano cercato di smurare la cassaforte, ma il mio rientro gli ha forse rovinato i piani – prosegue – dentro avrebbero trovato solo dei documenti e un doppione delle chiavi". Un bottino magro quello di cui si sono dovuti accontentare i malviventi: "Hanno rovistato in un cassetto – afferma – hanno rubato solo delle monetine, nessun valore particolare, le avevamo messe in una scatola perché erano relative ad alcune ricorrenze. Poi si sono rubati gli spiccioli per la tombola di Natale, saranno stati 15 euro. La postazione del pc non l’hanno nemmeno toccata, è proprio vero che ormai si accontentano di tutto". Un altro furto è stato messo a segno a 200 metri dall’abitazione, dove i ladri sono entrati sempre forzando la porta. Anche in qeusto caso, hanno rubato delle monete e alcuni monili in oro, per un valore di qualche centinaio di euro. Un terzo furto è stato tentato sempre in un’abitazione di Corinaldo, ma ignoti hanno dovuto rinunciare al colpo, probabilmente per l’improvviso rientro del proprietario. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno rilevato i segni di effrazione lasciati dai ladri nelle abitazioni. "Nei giorni precedenti non abbiamo notato nessuna persona sospetta in prossimità della nostra abitazione", conclude la vittima. La notizia ha subito fatto il giro dei social per mettere in guardia non solo i residenti delle zone vicine, ma di tutti i comuni del senigalliese, che potrebbero finire nel mirino di quella che sembra essere una banda di ladri a caccia di abitazioni da ripulire.