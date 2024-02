Doppio investimento: è grave una donna

Doppio investimento ieri mattina in città: il primo alle 9 in via Marconi con un ferito lieve, il secondo in via Setificio con una donna che ha riportato serie conseguenze.

Nessuno dei due feriti per fortuna sarebbe in pericolo di vita. Il primo investimento ieri alle 9 in via Marconi, all’incrocio con via XXIV Maggio, dove è stato colpito per fortuna di striscio da un’auto un 52enne di Castelbellino il quale ha rifiutato i soccorsi.

Appena poche ore dopo alle 12,45 all’incrocio tra via Setificio e via Garibaldi davanti al bar "Cinturello" una donna di 46 anni è stata travolta mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. E’ stata investita da un uomo alla guida dii una Opel Zafira ed è stata trasportata cosciente ma dolorante e sotto choc al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Aveva forti dolori alla schiena e alle gambe ed è stata trattenuta in osservazione per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto in entrambi i casi 118 e polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico.

sa. fe.