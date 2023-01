Doppio investimento in pochi minuti: "Più luce sulle strisce"

Resta in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette l’anziana di 87 anni investita l’altro ieri sera davanti alla chiesa della Misericordia dopo la messa. E’ stata falciata da una Fiat Punto condotta da un’osimana di 67 anni, che si dirigeva verso il San Carlo. Sul posto sono giunte anche due pattuglie della Polizia locale di Osimo che hanno provveduto ai rilievi di legge al termine dei quali il veicolo è stato sottoposto a sequestro in accordo con la Procura di Ancona che nel frattempo era stata informata dell’accaduto. Dopo meno di un’ora un altro investimento, lieve, poco distante da quel punto. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti vista l’ora di punta, con ripercussioni anche in zona Borgo ed ex consorzio al San Carlo.

I residenti chiedono provvedimenti urgenti in diverse strade osimane, tanto da scrivere al sindaco per aver più illuminazione e tratti di attraversamento più visibili anche con il buio e la pioggia, proprio come l’altra sera. "Anche mia zia anni fa fu investita sempre in quel tratto abitava poco più avanti. È una strada con due semicurve ingannevoli sia per i pedoni che per chi guida", dice un’osimana. "Via Bandini è completamente al buio da diverse settimane, pur avendo chiamato e sollecitato chi di dovere a sostituire le lampadine", aggiunge un’altra, "Per non parlare di via Molino Mensa, la prossima strada dove, per lo stesso motivo, ci scapperà il morto", chiude l’ultima.