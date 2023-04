Doppio live al Labout: le modenesi Tacobellas e i fabrianesi F4

Al Labout di Ancona, all’interno del Cinema Teatro Italia, venerdì (ore 21.30) doppio live con le modenesi Tacobellas e con i fabrianesi F4.

Assieme dal 2018, Valentina e Greta hanno suonato sui palchi di tutta Italia, portando la loro energia ovunque. La personalità del duo si definisce col passare del tempo e sempre più spesso vengono invitate a suonare ad eventi per promuovere la non violenza sulle donne e temi affini, come questioni LGBT+ e di inclusione, che sono poi quelli dei loro testi. A maggio uscirà il loro nuovo disco ‘Boobsbumps’. Gli F4 suonano un genere che qualcuno ha definito ‘bossaemo’, o ‘spych-bossa’. F4, come il tasto che premono i tre sceneggiatori di ‘Boris’. Ma F4 anche come i fogli della Fabriano, cartiera della città da cui provengono Pietro Giorgetti, chitarra e voce, e Riccardo Teodori, basso. Con loro c’è il batterista Giuseppe Molinari, lombardo.