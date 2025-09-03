Doppio premio record a cento metri di distanza

Da via Giordano Bruno a via Abbagnano a Senigallia: in due esercizi a cento metri di distanza l’uno dall’altro sono stati vinti sette milioni di euro in sette anni. Non si è mai fatto vivo il vincitore del Gratta&Vinci che nel 2018 gli aveva fruttato 2 milioni di euro e anche allora, la dea bendata aveva deciso di premiarlo con il ‘Miliardario Maxi’ acquistato nel punto vendita della signora Roberta Mengucci. Lo stesso dove nove anni prima erano stati vinti 500mila euro. Con il Gratta&Vinci era stato vinto un milione di euro alla tabaccheria sulla strada provinciale Corinaldese, dove il fortunato era stato individuato dai titolari in quanto il biglietto vincente era stato ‘grattato’ all’interno dell’esercizio.

Ma la Spiaggia di velluto non è nuova a vincite milionarie, non solo Gratta&Vinci: nel 2015 Il secondo premio della Lotteria Italia, da 2 milioni di euro, era stato venduto nel bar-tabacchi all’interno dell’ospedale di Senigallia, anche in quel caso nessuno si era fatto vivo per ringraziare ma una visita avuta nella giornata seguente all’estrazione, aveva insospettito le responsabili del bar: un signore brizzolato di circa 70 anni nonostante avesse una copia di un quotidiano con tutte le informazioni nel dettaglio, avrebbe chiesto conferma del numero di serie del biglietto vincente.

Non solo Senigallia, perché la dea bendata si era fermata anche a Ostra nel 2012: era stato vinto un milione di euro, sempre con un Gratta&Vinci, ma anche in quell’occasione non si è mai saputo chi fosse il milionario.