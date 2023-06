Doppio schianto, feriti due centauri

Due schianti nel pomeriggio di ieri nella zona di Arcevia sempre sulla Provinciale sp360: feriti due motociclisti entrambi trasportati a pochi minuti di distanza in eliambulanza a Torrette. Il primo schianto all’altezza dell’incrocio di Civitalba di Arcevia. Un sessantenne di Senigallia, a bordo del proprio motociclo, per cause in corso di accertamento, è scivolato finendo contro il guard-rail. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale. Ha riportato diversi traumi e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo schianto sempre lungo la Sp 360, ma all’altezza di località Costa: ferito un 27enne falconarese rovinato a terra mentre circolava con il proprio motociclo. Non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. E’ stato trasportato in eliambulanza, a Torrette ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e di far defluire traffico