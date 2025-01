Doppio schianto. In tre finiscono all’ospedale

Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 12 di ieri in via Santa Croce ad Arcevia, per liberare il conducente e recuperare un’auto finita in una scarpata. I pompieri hanno affidato l’automobilista alle cure del 118 e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di recupero del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari.

Sempre ieri mattina un incidente si è verificato a Senigallia, in località Borgo Catena dove un’Opel Agila, condotta da una 69enne di Trecastelli, stava percorrendo la provinciale Corinaldese in direzione ovest, quando per cause in corso di accertamento da parte delle pattuglie della Polizia Locale, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 70enne senigalliese. Entrambi i conducenti sono stati trasportati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia per le cure del caso. Uno dei veicoli è uscito di strada, mentre l’altro, dopo l’impatto, si è fermato al centro della carreggiata: sul posto è intervenuta un’altra pattuglia della polizia locale per gestire la viabilità, molto intensa in quel tratto di strada nelle ore di punta. Il traffico è proceduto a senso alterno senza che si siano verificati disagi.