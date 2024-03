Doppio schianto tra Camerano e Sirolo. Feriti un 72enne e una ragazza

Due persone sono rimasti coinvolti in altrettanti schianti ieri pomeriggio. Il più grave si è verificato a Camerano dove all’incrocio tra le vie Dante Alighieri e papa Giovanni XXIII una Nissan è finita fuoristrada andando addosso prima a una ringhiera di protezione di una casa all’angolo dell’incrocio e poi contro il garage dell’abitazione a fianco, rimanendo in bilico sulle scalette presenti in quel punto. Al volante un 72enne di Camerano che viaggiava da solo e avrebbe perso il controllo della sua vettura. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

E’ probabile che abbia avuto un malore mentre era alla guida. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non tali da compromettere le sue funzioni vitali. E’ stato portato in ambulanza all’ospedale di Torrette. Sul posto con il personale della Croce gialla cameranese per i primi soccorsi una squadra dei vigili del fuoco anche per la messa in sicurezza dei mezzi. Sono arrivati i carabinieri per rilevare la dinamica.

In contemporanea un frontale tra due auto, una Nissan e un suv, si è verificato tra Camerano e Sirolo: la prima macchina, guidata da una ragazza, è uscita di strada ribaltandosi nel campo e rimanendo appunto nel fosso. La giovane sarebbe stata trasportata in condizioni non troppo gravi al nosocomio regionale. Entrambi i feriti erano coscienti al momento del soccorso. Tanta la paura per i due le cui condizioni all’inizio sono sembrate già gravi ai soccorritori.