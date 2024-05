Doppio vantaggio nel primo tempo. Biagio Nazzaro, non basta Severini

PORTUALI

PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Giampaoletti (88’ Gioacchini), Savini, Santoni, De Marco (75’ Mascambruni), Sassaroli, Pascali (52’ Lazzarini), Marzioni (85’ Piermattei), Lucesoli (91’ Catalani). All. Ceccarelli

BIAGIO NAZZARO: Minardi (46’ Sartarelli), Cecchetti, Guerri (46’ Parasecoli), Carboni, Ortolani (72’ Brocani), Cardinali, Agostinelli (78’ Terranova), Petoku, Borocci (64’ Coppari), Severini, Montagnoli. All. Trillini

Reti: 2’ De Marco, 44’ Giampaoletti, 52’ Severini

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Note: esp. Sartarelli al 76’ per chiara occasione da gol; amm. Pascali, Petoku, Sassaroli, Cecchetti; rec. 4+6; spet. 900 circa

In un Del Conero con quasi 900 spettatori per la semifinale playoff di Promozione-A, i Portuali Dorica regolano la Biagio Nazzaro 2-1 e decollano alla finale di girone contro il Sant’Orso (blitz 1-2 a Moie).

È la squadra di Ceccarelli a gioire dopo cento minuti di pura adrenalina. Ne bastano uno e mezzo, in realtà, per la prima emozione. Quando De Marco sterza sul mancino e incrocia a girare: Minardi battuto, Dockers in vantaggio. La risposta chiaravallese è veemente e Tavoni, con la complicità del palo, nega il pari a Carboni.

In chiusura di frazione Giampaoletti scatta sul filo del fuorigioco e raddoppia per gli anconetani. Nella ripresa il team di Trillini alza l’intensità. Accorcia subito Severini, di testa. Lo stesso, poco dopo, sfiora il 2-2, quindi Savini mura su Montagnoli.

Al 76’ il subentrato portiere ospite Sartarelli stende Marzioni in campo aperto e viene espulso. La Biagio disputa l’ultimo quarto con il centrocampista Petoku tra i pali. Ma non c’è tempo: ed è festa per i Portuali.

Giacomo Giampieri