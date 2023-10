Dorme nell’auto: donna aiutata dai servizi sociali

Una donna che da diversi giorni viveva in auto, una Opel Astra, nella zona di viale don Minzoni, è stata presa in carico dai servizi sociali.

Dopo alcune segnalazioni ha accettato di essere aiutata dai Servizi sociali del Comune e dal personale dell’Asp Ambito 9. La donna, originaria di Perugia ma per un periodo domiciliata a Senigallia, non avrebbe un lavoro, ne’ un tetto sotto cui dormire. I servizi sociali hanno trovato una sistemazione in un bed and breakfast visto che le strutture per senza tetto della città difficilmente riescono ad accogliere donne in spazi separati rispetto agli uomini.

Si tratta di una soluzione temporanea in attesa della presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune di Perugia come ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Samuele Animali che ha seguito in prima persona il caso.

Si tratta dell’ennesimo caso seguito dall’Asp9 di persone costrette a vivere in strada o come in questo caso all’interno di un’,auto in sosta e impossibilitata a muoversi perché guasta.