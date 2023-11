Dormiva in auto, portata a Perugia

Dormiva ormai da oltre un mese nella sua automobile guasta parcheggiata in viale Don Minzoni, è stata accompagnata dai servizi sociali con carro attrezzi al seguito, nella sua città di origine Perugia. La donna, dopo essere stata notata da tanti in città attorno alla sua Opel Astra, parcheggiata in viale Don Minzoni, vicino alla palestra Linea Club, un paio di settimane fa era stata aiutata dall’Asp9 e dai servizi sociali del Comune. La donna, senza lavoro né casa, accettato l’aiuto dei servizi sociali, era stata trasferita in un b&b in attesa di trovare una soluzione più stabile in accordo con i servizi sociali della sua città Perugia. Fino a che gli uffici di Jesi non avessero preso contatti con i Servizi sociali di Perugia. Una situazione complessa seguita anche direttamente dall’assessore Samuele Animali (nella foto). La donna da tempo viveva in strada: prima di Jesi, sicuramente per un periodo a Senigallia. Ora la donna è stata accompagnata da due assistenti sociali nella sua città di origine e il carroattrezzi ha portato là la sua vettura guasta. Adesso dovrebbe seguire un percorso guidato dai servizi sociali del Comune umbro per cercare di ricostruirsi una vita e delle relazioni sociali.