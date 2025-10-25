Dossier dell’Arpam. Il consumo del suolo cresce nelle Marche. Allarme per la costa

Nelle Marche il consumo totale di suolo a fine 2024 ha interessato 65.141 ettari, pari al 7% della superficie regionale, +176 ettari rispetto alla scorsa rilevazione. Lo rileva il monitoraggio dell’Arpam sui dati relativi alle Marche contenuti nell’edizione 2025 del rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" curato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) presentato a Roma, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Comuni marchigiani che tra il 2023 e il 2024 hanno registrato i maggiori incrementi di suolo consumato in termini assoluti sono Mondolfo (11,81 ettari), Pesaro (8,40 ettari) e Fermo (7,32 ettari), mentre i comuni con la maggiore estensione di suolo consumato risultano Pesaro (2.493 ettari), Ancona (2.201 ettari) e Fano (2.173 ettari).

Le Marche occupano il secondo posto in Italia, dopo la Liguria, per percentuale di suolo consumato nei primi 300 metri dalla linea di costa: 45,64% contro il valore medio in Italia del 22,87%; la percentuale scende al 30,84% (contro il 19,13% nazionale) se si considera la fascia tra 300 e 1.000 metri dalla linea di costa, mentre nella fascia da uni a dieci chilometri nell’entroterra le Marche registrano il 12,10% di suolo consumato (contro l’8,74% in Italia).

Le aree coperte da edifici e fabbricati ammontano a 17.425 ettari, 26,66% del suolo consumato totale, un dato minore della media nazionale (27,81%). Le superfici destinate a infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti e porti) ammontano a 20.223 ettari (pari al 31,05% del suolo consumato regionale), mentre i cantieri e le strade sterrate coprono 2.543 ettari (3,90% del consumato totale).

Il rapporto evidenzia inoltre come l’intera estensione del territorio occupato da edifici e fabbricati sia classificata come area a pericolosità sismica, con il 100% di edifici situati in zone a rischio (contro il 36,30% in Italia). Di molto inferiori al dato nazionale, invece, gli edifici in aree a pericolosità da frana (808 ettari, pari al 4,63%, contro il 9,23% in Italia) e quelli in aree a pericolosità idraulica media (1.051 ettari, pari al 6,03%, contro il 12,78% in Italia).

Le Marche figurano infine tra le regioni con la maggiore quota di territorio degradato (al terzo posto con il 28,32%, dopo Lazio e Umbria).

"La sfida per i prossimi anni sarà quella di contenere l’espansione delle superfici artificiali, soprattutto nelle aree costiere e a rischio, promuovendo il riuso del costruito esistente, la rigenerazione urbana e la riconversione ecologica delle aree degradate", si legge in conclusione nel rapporto.