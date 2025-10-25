Dossier dell’Arpam. Il consumo del suolo cresce nelle Marche. Allarme per la costa

Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Ancona
CronacaDossier dell’Arpam. Il consumo del suolo cresce nelle Marche. Allarme per la costa
25 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
Siamo la seconda regione in Italia per percentuale dopo la Liguria per l’utilizzo di terreno consumato nei primi 300 metri dalla linea di costa.

La presentazione del dossier sul consumo del suolo a Roma

Nelle Marche il consumo totale di suolo a fine 2024 ha interessato 65.141 ettari, pari al 7% della superficie regionale, +176 ettari rispetto alla scorsa rilevazione. Lo rileva il monitoraggio dell’Arpam sui dati relativi alle Marche contenuti nell’edizione 2025 del rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" curato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) presentato a Roma, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Comuni marchigiani che tra il 2023 e il 2024 hanno registrato i maggiori incrementi di suolo consumato in termini assoluti sono Mondolfo (11,81 ettari), Pesaro (8,40 ettari) e Fermo (7,32 ettari), mentre i comuni con la maggiore estensione di suolo consumato risultano Pesaro (2.493 ettari), Ancona (2.201 ettari) e Fano (2.173 ettari).

Le Marche occupano il secondo posto in Italia, dopo la Liguria, per percentuale di suolo consumato nei primi 300 metri dalla linea di costa: 45,64% contro il valore medio in Italia del 22,87%; la percentuale scende al 30,84% (contro il 19,13% nazionale) se si considera la fascia tra 300 e 1.000 metri dalla linea di costa, mentre nella fascia da uni a dieci chilometri nell’entroterra le Marche registrano il 12,10% di suolo consumato (contro l’8,74% in Italia).

Le aree coperte da edifici e fabbricati ammontano a 17.425 ettari, 26,66% del suolo consumato totale, un dato minore della media nazionale (27,81%). Le superfici destinate a infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti e porti) ammontano a 20.223 ettari (pari al 31,05% del suolo consumato regionale), mentre i cantieri e le strade sterrate coprono 2.543 ettari (3,90% del consumato totale).

Il rapporto evidenzia inoltre come l’intera estensione del territorio occupato da edifici e fabbricati sia classificata come area a pericolosità sismica, con il 100% di edifici situati in zone a rischio (contro il 36,30% in Italia). Di molto inferiori al dato nazionale, invece, gli edifici in aree a pericolosità da frana (808 ettari, pari al 4,63%, contro il 9,23% in Italia) e quelli in aree a pericolosità idraulica media (1.051 ettari, pari al 6,03%, contro il 12,78% in Italia).

Le Marche figurano infine tra le regioni con la maggiore quota di territorio degradato (al terzo posto con il 28,32%, dopo Lazio e Umbria).

"La sfida per i prossimi anni sarà quella di contenere l’espansione delle superfici artificiali, soprattutto nelle aree costiere e a rischio, promuovendo il riuso del costruito esistente, la rigenerazione urbana e la riconversione ecologica delle aree degradate", si legge in conclusione nel rapporto.

