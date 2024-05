"Dov’è lo studio costato quasi 80mila euro?"

"Che fine ha fatto il documento di pianificazione strategica del territorio, un progetto per cui sono stati spesi quasi 80mila euro in un anno?" A pungolare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Ghergo è l’ex sindaco e oggi consigliere comunale di opposizione Roberto Sorci, che ha presentato un’interpellanza ad hoc, la quale dovrebbe essere discussa nel prossimo Consiglio comunale. "La giunta comunale – spiega Sorci –, con atto dell’11 maggio del 2023, ormai un anno fa, ha nominato un comitato tecnico-scientifico per l’elaborazione di un documento di pianificazione strategica per il Comune di Fabriano. E con atto successivo del 27 luglio, a cura del responsabile del servizio, si è provveduto a indicare la società Nomisma spa di Bologna per il servizio di coordinamento per la redazione del documento di pianificazione strategica per l’importo di 57.096 euro. Successivamente, con atto del 21 settembre dell’anno scorso da parte del responsabile del servizio, si è provveduto a determinare il rimborso spese del comitato tecnico-scientifico per il 2023/2024 in 20mila euro. È trascorso quasi un anno dall’insediamento e dagli incarichi assegnati e ancora mi risulta che né le commissioni consiliari, né i capigruppo e consiglieri comunali, sono stati minimamente portati a conoscenza di alcun atto propedeutico alla redazione di questo studio. Né tantomeno sono stati coinvolti per capire le direttrici che si intendono seguire nello svolgimento dello studio, trattandosi di un atto che riguarda tutta la nostra collettività e non una parte di essa". Da qui le domande al primo cittadino. "Questa amministrazione comunale intende avviare un processo democratico partecipativo di coinvolgimento istituzionale, per discutere le direttrici dello studio? Oppure ritiene che tale processo appartenga esclusivamente alla giunta e alla sua maggioranza politica, esautorando completamente il Consiglio comunale democraticamente eletto?" Sorci vuole chiarezza e chiede se questa amministrazione comunale non voglia "organizzare incontri con il comitato tecnico-scientifico e la società Nomisma, per mettere al corrente i consiglieri comunali di quanto finora analizzato. E per ascoltare – conclude Sorci – eventuali proposte e suggerimenti che dovessero emergere negli incontri, nell’interesse dell’intera collettività fabrianese?" La parola sul punto ora passa agli amministratori, che dovrebbero presentare lo studio.