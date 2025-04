"Dove sono i 49 chilometri di piste ciclabili sbandierati?"

Jesi ha 49 km di piste ciclabili. Queste sono le parole del sindaco Fiordelmondo di pochi giorni fa quando ha annunciato la "nuova aggiornata mappa" delle piste ciclabili in città ed ha invitato a vederle e consultarle sul sito del Comune. "A parte il fatto – scrive Per Jesi – che le mappe risultano frammentate e non consentono un’agile visione d’insieme, ci viene comunque il dubbio che il sindaco non abbia controllato dettagliatamente perché si sarebbe accorto immediatamente di tanti errori, imprecisioni e approsimazioni che tali mappe evidenziano.

Ad esempio: la mappa Centro Storico-Ospedale C. Urbani è praticamente la stessa della Martin Luther King, che al limite potrebbe avere un tratto in comune, ma non può in ogni caso coincidere del tutto; poi, la mappa Ville e Vigneti: una lunghezza di più di 10km che a guardare bene però sono delle comuni strade di campagna che invece vengono fatte passare per delle perfette piste ciclabili. L’apice della fantasia si raggiunge con la pista “Fluviale Mare-Monti”: una pista di oltre 21km che parte addirittura da Chiaravalle e realizzata dalla Regione Marche, della quale però Fiordelmondo si appropria conteggiandola nei 49 km cittadini. La realtà dei fatti purtroppo è ben altra – continuano –: piste lunghe poche centinaia di metri, totalmente scollegate l’una con l’altra, che non si capisce dove iniziano e dove finiscono.