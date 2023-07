"Dove sono i cartelli di vietato fumare a Fabriano? Tutela dei bambini nei parchi"

"Malcostume, inciviltà e disinteresse non si guariscono di certo con una scritta. Forse, però, qualche miglioramento potrebbe portarlo". Così il consigliere di opposizione Pino Pariano che torna a pungolare la giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo: " A quasi un anno dalla mia richiesta, discussa in consiglio comunale, con la quale chiedevo all’amministrazione comunale di volersi attivare per installare dei cartelli vicino ai giochi dei bambini nei parchi con cui si invitava le persone adulte ad astenersi dal fumare, i cartelli non si vedono. Eppure, durante la discussione della mia richiesta, mi era stato risposto che ci si sarebbe impegnati a individuare le zone e poi, una volta individuate, si sarebbe posizionata la cartellonistica. I bambini – conclude il consigliere di opposizione - meritano ambiente sano e aria pulita, almeno negli spazi dove è loro diritto divertirsi". Una richiesta che vuole tutelare i bambini nei parchi pubblici, come richiesto dalle stesse famiglie.