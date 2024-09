"Dovevamo concretizzare le occasioni avute. Ma andiamo avanti, al Bianchelli sarà battaglia"

Il ko col Chieti va definitivamente in soffitta: da oggi in casa Ancona scatta l’operazione Vigor Senigallia, per riprendere la marcia contro una squadra che condivide il primato in classifica con L’Aquila e Fossombrone. A parlare in casa biancorossa è l’esterno Mattia Marino, tra i più propositivi.

Marino, cosa vi lascia la sconfitta di domenica?

"Sicuramente un po’ di amaro in bocca, vista la prestazione che abbiamo fatto, ma anche più consapevolezza dei nostri mezzi. Tuttavia sappiamo di dover migliorare qualche aspetto, per questo da oggi guardiamo avanti".

Siete stati puniti dalla classica legge del calcio: non segni, subisci gol alla prima occasione. "Sì, avremmo dovuto concretizzare le tante occasioni create e su questo ci lavoreremo in settimana. Sappiamo bene che possiamo dare ancora di più, quindi da oggi analizzeremo cosa non ha funzionato in proiezione della prossima sfida".

Che lettura dà al rigore fischiato dall’arbitro?

"Non credo sia giusto concentrarsi su quell’episodio: dovevamo sfruttare quanto di buono creato. Dispiace per l’epilogo, perché non lo meritavamo".

Lo spirito di squadra è quello giusto?

"Sì, finora abbiamo sempre approcciate alle gare con il giusto piglio. Poi le partite sono fatte anche di episodi, ma non dobbiamo abbatterci, perché siamo solamente alla terza giornata. Mancano ancora moltissime partite, nelle quali potremo dimostrare il nostro vero valore".

Cosa vi ha detto il mister nel post partita?

"Ci ha detto di rimanere tranquilli, perché avevamo disputato un’ottima gara. Sono cose che succedono, ogni tanto gli episodi ti giocano a favore e altre volte contro, ma dobbiamo farne tesoro. Voglio anche ringraziare il pubblico per averci applaudito a fine partita, il loro sostegno è molto importante per noi".

Dove deve migliorare questa squadra?

"Dobbiamo migliorare sotto porta, perché abbiamo creato tanto ma sfruttato poco: per il resto, lo spirito è quello giusto". Che partita sarà a Senigallia? "Non sarà facile, conosciamo la Vigor, avendola già affrontata in coppa. Sarà una battaglia, ma noi siamo pronti: sarà una gara totalmente diversa da quella di agosto, con il campo che magari non ti permetterà di fare certe giocate. Dal punto di vista fisico, sarà un match decisamente impegnativo, loro giocano un buon calcio e hanno un gruppo molto affiatato, ma anche noi vogliamo dire la nostra".

Gianmarco Minossi