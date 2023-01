"Dovevano mantenere lo sconto"

di Nicolò Moricci

Carburanti alle stelle, il diesel sfiora i 2 euro e il metano li supera. La copertura delle accise del governo Draghi è ormai un ricordo. A dicembre, infatti, è saltata la misura tampone di 12 centesimi e dal 1° gennaio ecco il rincaro di ulteriori 0.18 euro. "Alcuni colleghi hanno persino arrotondato a 20" - confessa un benzinaio anconetano, che chiede l’anonimato. Andrea Giovanni Candelino fa il pieno fuori della galleria del Risorgimento: "Ho messo 30 euro per 17 litri. Solitamente, faccio 20 euro ogni due settimane. Prima, 40 euro bastavano per un mese. Ora spendo di più e più spesso. La soluzione? Mantenere lo sconto sulle accise e incrementare stipendi e bonus". Concorde Mattia Lincetto, sanitario a fine turno: "Tempo fa, quando ero a secco con l’auto, mettevo 65 euro. Adesso, arrivo quasi a 80. Le ambulanze invece vanno sopra i 100. Bisognava mantenere la copertura per le accise". Se al distributore del viale i prezzi del diesel arrivano a 1.99, quelli della benzina oscillano tra 1.73 (self) e 1.89 (servito). Loris Binci, benzinaio di via Martiri della Resistenza, parla di "boom delle vendite durante gli ultimi giorni dell’anno", con pompe prese (quasi) d’assalto prima dei rincari del 2023. "In questi giorni, la situazione è tranquilla. Noi abbiamo mantenuto i prezzi al limite, senza costi aggiuntivi. La gente? Si sta abituando e questo non è un buon segno". Michele Galeazzi, col suo suv dalla targa svizzera, viaggia molto: "In qualche ora, dal 31 dicembre al 1° gennaio, è il listino è aumentato. Questo è un piccolo cambiamento, che segue il continuo trend annuale dei rincari. Il pieno è sempre più costoso e ogni volta sono botte da 100-120 euro. Vivo a Basilea e quando vengo in Italia faccio 8-900 chilometri. A Basilea, i prezzi non sono poi così diversi da qui. Mi sono fermato in questo distributore – prosegue – perché il tariffario è migliore di quello che trovo verso nord". Paolo Nicoletti si ferma vicino alla rotonda con una panda grigia: "Abito qua dietro, sono cliente abituale. La benzina – negli ultimi 10 giorni – è aumentata di 20 centesimi, per via del ripristino delle accise. Il governo attuale dovrebbe tornare alla politica Draghi. In campagna elettorale, Meloni sosteneva fosse un’assurdità che allo Stato andasse quasi il 50% del costo del carburante, ma non mi pare si faccia qualcosa per cambiare la situazione". Danilo Trombetti, della pompa sull’asse, parla di "speculazione, la gente è ormai rassegnata. Draghi aveva tamponato i 32 centesimi di accise e ora sono tornati. La guerra? Per me, non c’entra nulla, il petrolio non viene solo dalla Russia". Qui, come ovunque, si opta più per il self (il servito comporta un sovrapprezzo di 0.10). Nada Galvano evidenzia come sia "costoso mantenere un’auto. A fine anno, la benzina era a 1.52, oggi è a 1.75". "Toccherà spostarsi a cavallo", grida un signore, rivolgendosi a noi. Il metano, che si sceglieva per risparmiare, supera diesel e benzina, arrivando a 2.78: Maurizio Gobbo ha una Peugeot: "Faccio il pieno una volta a settimana, spendo 20 euro. C’è un po’ d’aumento, ma non mi pento del gpl. Con un pieno, faccio più di 300 chilometri". "Il costo del diesel supera la benzina, come negli altri paesi europei – dice Renzo Ruti. In Romania, il metano costa meno e in Slovenia è tutto più economico. Oggi, tra bollo e assicurazioni, si fatica a mantenere un’auto".