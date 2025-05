Dragaggio al porto della Rovere. Un assist alle imbarcazioni a vela

Il Porto della Rovere pronto per l’estate, partito il countdown per il dragaggio che aumenterà i fondali, in modo da consentire alle imbarcazioni con un pescaggio superiore a 150 cm di uscire anche in caso di bassa marea. Ieri in Giunta è stato deliberato l’ultimo passaggio che prevede l’avvio dei lavori entro pochi giorni, in modo da non incidere sulla stagione turistica ma bensì di farsi trovare operativi all’arrivo di transiti: ormai da qualche anno, un ormeggio al porto di Senigallia, soprattutto in occasione dei grandi eventi, è molto richiesto.

Quello che sta per partire è un dragaggio necessario, soprattutto per le tante imbarcazioni a vela ormeggiate nella darsena turistica del porto della Rovere che a breve, potrà tornare fruibile anche alle grandi imbarcazioni a motore che possono contare sullo spazio dell’avamporto. Un obiettivo raggiunto per l’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo che da tempo lavora, non solo sul dragaggio, ma sull’aumento dei servizi per diportisti e transiti.

Il dragaggio, consentirà anche di portare avanti progetti che prevedono la possibilità di un ritorno del varo di importanti imbarcazioni nel porto di Senigallia, questo anche grazie all’apertura di strutture come il Visionair Suite, che si trova proprio a due passi dalla darsena turistica. Porto della Rovere che si prepara a nuovi cambiamenti attraverso l’azienda speciale Senigallia Servizi che ne ha assunto la gestione dopo l’entrata in liquidazione di Gestiport.