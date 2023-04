Dramma al crossodromo, 17enne in fin di vita

In sella alla sua moto si stava allenando con alcuni amici quando, nel fare un salto è caduto male battendo la testa. Il casco, nel terribile impatto, si è spaccato e lui, studente diciassettenne, originario di Cingoli, ha perso conoscenza sotto gli occhi increduli e pieni di angoscia dei suoi amici, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Il gravissimo incidente è accaduto ieri alle 17,40 al crossodromo Alvaro Peverieri dell’Acquasanta alla periferia di Jesi. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino si stava allenando assieme ad alcuni amici quando dopo un dosso sarebbe atterrato male rovinando a terra. Il diciassettenne cingolano nell’impatto terribile con il suolo ha battuto la testa, il caso si è rotto e lui avrebbe perso subito conoscenza.

Avrebbe battuto anche il volto e perso molto sangue. Scattato immediatamente da parte dei presenti l’allarme al numero unico di emergenza 112 sul posto si è portata l’automedica di Jesi ma viste le gravissime condizioni del giovane centauro è stata allertata l’eliambulanza Icaro 01 arrivata in pochi istanti e atterrata nel campo vicino. Ore di grande angoscia per gli amici del ragazzino e per gli altri centauri.

Una volta stabilizzato e intubato il giovane paziente, sempre incosciente, è stato caricato sull’eliambulanza Icaro 01 e portato all’ospedale regionale di Torrette in gravissime condizioni. In queste ore il ragazzino sta lottando per la vita e sono in tanti a pregare per lui. I medici si sono riservati la prognosi. Il ragazzo ha perso molto sangue ed è stato sottoposto a trasfusioni. Oltre al trauma cranico e facciale il diciassettenne, grande sportivo con la passione per la moto da cross, ha riportato varie fratture un po’ in tutto il corpo. Sottoposto a tutti gli accertamenti il giovane resta intubato.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il ragazzino possa sopravvivere alle numerose lesioni riportate. Al vaglio le cause dell’incidente e il motivo per cui il casco si sia spezzato di fatto non proteggendo dall’urto il centauro, ma secondo una prima ricostruzione il giovanissimo pilota sarebbe caduto male dopo aver affrontato un ‘salto’. Sul posto poi si sono portati anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi del caso. Grande apprensione tra tutti i presenti dopo l’incidente al crossodromo dove, ogni mese, arrivano tanti centauri, minorenni e non, per gli allenamenti e per le gare.

Sara Ferreri