Dramma dell’indifferenza. Viveva con la figlioletta in condizioni disumane: blitz nella casa dell’orrore

Condizioni igienico sanitarie allucinanti e un caso di disposofobia (disturbo caratterizzato dalla tendenza ad accumulare oggetti), scatta una segnalazione alla procura della Repubblica di Ancona. Un vero e proprio dramma dell’indifferenza. Nella casa, dopo un sopralluogo della polizia locale dorica avvenuto sabato scorso, era presente pure una bambina di quattro anni. La piccola, dopo l’intervento e la presa di coscienza della situazione trovata all’interno di quell’appartamento, è stata affidata ai nonni. Disagio sociale in avanzatissimo stato, il tutto nel cuore della città, a due passi dalla sede della Regione Marche e all’interno di un normale condominio dove nessuna delle famiglie residenti sembrava essersi mai interessata di quella situazione. L’ennesima conferma, se ce ne fosse bisogno, di come la società si stia trasformando con la perdita di vista dei bisogni primari.

Tutto, sabato mattina, era partito come un intervento ordinario richiesto dai vigili del fuoco a cui era arrivata la richiesta d’aiuto da quell’appartamento. Sembrava, in un primo momento, che l’inquilina, una donna italiana, anconetana, di circa 40 anni, fosse rimasta ferita cadendo. Alla fine poteva trattarsi di un soccorso a persona con conseguente analisi della situazione e, se necessario, il trasporto in ospedale. Quando i vigili del fuoco e a seguire gli agenti della polizia locale sono entrati nella casa non potevano credere ai loro occhi. Madre e figlioletta di appena 4 anni vivevano nell’abbandono più totale. Ad aggravare il tutto le condizioni igieniche della casa, davvero invivibili, con pile di piatti sporchi abbandonati, alimenti e altri prodotti in decomposizione, materiale di ogni genere stipato dentro le stanze dove gli operatori hanno addirittura fatto fatica a districarsi e muoversi. La 40enne in questione viveva nell’appartamento con la figlia, condiviso di tanto in tanto anche con il padre della piccola, non presente sul posto. A colpire chi è intervenuto in quel condominio è stata la totale assenza di qualsiasi segnale o richiesta di aiuto. Nessuno degli inquilini si era interessato allo stato di sopravvivenza di quel nucleo familiare anconetano, come se quelle persone non esistessero.

Dopo una prima analisi della situazione sono stati allertati i servizi sociali del Comune. Le operatrici hanno prima disposto l’affidamento temporaneo ai nonni materni della bambina e al tempo stesso si sono prese cura della donna. Come accennato in precedenza, il caso è finito all’attenzione della procura dorica che approfondirà la situazione. Nel frattempo si provvederà anche a un intervento deciso per cercare di mettere ordine all’interno dell’appartamento in questione.

Non è la prima volta che casi del genere emergono dalle pieghe dolorose della città su cui i servizi sociali comunali devono intervenire. Casi di abbandono totale dove prevale il disturbo della disposofobia, ossia l’inclinazione involontaria a non disfarsi degli oggetti che restano dentro le case accumulandosi drammaticamente.

Pierfrancesco Curzi