Dress code per entrare in tribunale: “Niente pantaloncini e ciabatte”

Ancona, 5 luglio 2025 – Niente pantaloncini, ciabatte, canottiere o abiti eccessivamente succinti per chi entra e frequenta il tribunale. La procuratrice Monica Garulli e la presidente del tribunale Edi Ragaglia hanno firmato una circolare che è stata affissa in questi giorni proprio all’ingresso di Palazzo di Giustizia, in corso Mazzini, per restituire decoro alla sede. Non importa se è estate e fa un caldo infernale, bisognerà stringere i denti oppure munirsi di un cambio di vestiti per il tempo necessario della permanenza nelle aule di giustizia e degli uffici. La regola infatti varrà per tutti, visitatori e dipendenti anche se a portare i due vertici a sottoscriverla sono stati soprattutto gli abiti indossati dai primi.

Per entrare insomma toccherà rispettare il dress code imposto o si verrà lasciati fuori. «Per garantire il rispetto e il decoro degli uffici giudiziari – riporta l’avviso firmato Garulli-Ragaglia – non è consentito l’accesso alle persone che si presentano con abbigliamento non adeguato, ad esempio pantaloncini, canottiere, abiti eccessivamente succinti, ciabatte. Il personale di vigilanza è incaricato di far rispettare questa disposizione». L’avviso, che ha come oggetto «accesso al Palazzo di Giustizia-abbigliamento consono» porta la data del 3 luglio scorso e ha trovato consensi tra i magistrati, un po’ meno forse tra i fruitori della struttura per pratiche volanti. Ieri non è stato avvistato nessuno in ciabatte e shorts. Da inizio estate invece è capitato spesso notare abbigliamenti troppo «freschi».

Altri tribunali d’Italia si sono organizzati da un pezzo con questa nuova direttiva, anche a Pesaro è stata percepita. Ad Ancona è stata necessaria perché è stato rilevato «che con l’inizio della stagione estiva – riporta il documento firmato da procuratrice e presidente – si è potuto constatare che l’abbigliamento usato dall’utenza che frequenta il tribunale è spesso inadeguato alle aule di giustizia. Ad esempio abiti succinti, pantaloncini, magliette trasparenti, infradito, non rispettosi dell’attività che ivi si svolge». Al fine di salvaguardare il decoro è stato quindi disposto che «non venga consentito l’accesso a tutte quelle persone che si presentano con un abbigliamento non consono a tale luogo, che e guardie giurate alla vigilanza del palazzo facciano rispettare tale disposizione e pertanto non permettano l’accesso ad utenti che, in modo del tutto obiettivo si presentano all’ingresso con abbigliamento inadeguato».