Droga, arrestata per spaccio 25enne cubana

Quando i carabinieri del Norm sono entrati in casa sua hanno trovato una tavola apparecchiata con tutto il necessario per fare le dosi: bilancini di precisione, pezzi di cellophane, taglierini, coltelli, accendini, cucchiai sporchi di polvere bianca e perfino un narghilè pronto all’uso. Nell’abitazione c’erano anche i clienti, che avrebbero consumato la droga sul posto. Proprio il loro via vai, su e giù per le scale, in una palazzina poco distante dal centro storico, in via XX Settembre, ha insospettito i residenti, che non tolleravano più quelle strane presenze nel condominio. Qualcuno ha iniziato a telefonare ai carabinieri per avvertirli che c’era qualcosa di poco chiaro al secondo piano del palazzo. I militari hanno raccolto le segnalazioni e hanno iniziato gli appostamenti. Per giorni hanno atteso, preso appunti sui volti, le targhe, fino a quando hanno riconosciuto una ragazza di origine cubana, di 25 anni, già finita nei guai per droga un anno fa: una recidiva. Martedì la giovane è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, colta con le mani nella droga. I carabinieri erano appostati nelle vicinanze dell’abitazione, presa in affitto da una sua amica, italiana, di 51 anni, che verrà denunciata in concorso. I militari hanno visto salire i primi clienti e scenderne altri. Intuendo che in casa era arrivata la droga si sono infilati nel palazzo e nascosti nella tromba delle scale, pronti a entrare nell’appartamento appena qualcuno fosse uscito. Quando hanno visto aprire la porta sono piombati sul pianerottolo: la 25enne aveva appena messo la testa fuori per controllare che non ci fosse nessuno, in maniera scrupolosa, prima di far uscire un cliente abituale. I carabinieri sono stati più veloci di lei, che ha tentato di richiudere subito la porta. Messa alle strette è corsa in camera da letto, gettando a terra un sacchetto con dentro della droga, per disfarsene, ma i carabinieri l’hanno subito recuperata. Tra lo stupefacente nel sacchetto e quello trovato sul tavolino c’erano 25 grammi di droga di varie tipologie: cocaina, eroina, hashish e crack. Un covo dello spaccio. La cubana è stata arrestata e posta ai domiciliari. Ieri mattina è stata portata in tribunale ad Ancona, per l’udienza di convalida. La giudice Paola Moscaroli ha convalidato l’arresto, disponendo come misura cautelare il carcere. La giovane, difesa dall’avvocato Francesco Nucera, ha ammesso che la droga fosse sua, ma ha negato lo spaccio, parlando piuttosto di un consumo di gruppo tra amici. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 6 novembre.

Marina Verdenelli