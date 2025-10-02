Il bivio di Yoox

Il bivio di Yoox
Ancona
Droga, arrestato pizzaiolo con le mani in pasta
2 ott 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
Droga, arrestato pizzaiolo con le mani in pasta

Nella sua abitazione rinvenuti 50 grammi di cocaina purissima, un bilancino di precisione e mezza pasticca di codeina

Una perquisizione dei carabinieri

Una perquisizione dei carabinieri

Sorpreso a spacciare in centro durante la disoccupazione. I carabinieri del Norm hanno arrestato, martedì pomeriggio, un 40enne di origine siciliana, residente da anni a Jesi, con un passato da pizzaiolo.

L’uomo era a piedi, attorno alle 17, quando i militari lo hanno notato che si muoveva sospettoso in via Nazario Sauro. Quando la pattuglia si è avvicinata il 40enne ha cercato di infilarsi in un vicolo, ma i militari sono arrivati e lo hanno bloccato. Al momento del controllo l’uomo appariva intimorito: in tasca aveva due involucri con dentro un grammo di cocaina ciascuno, e cento euro suddivisi in diverse banconote di piccolo taglio. Il sentore è che potessero essere i proventi di uno spaccio appena portato a termine.

L’ex pizzaiolo è stato portato a casa, dove abita con moglie e figli, e dentro un comodino della sua camera i carabinieri hanno trovato altri sette grammi di cocaina e un astuccio portaocchiali, dove erano conservati dei coltelli sporchi di polvere bianca e anche una mezza pasticca di codeina, una sostanza usata di solito per tagliare la cocaina, ricavarne più dosi e darle un maggiore effetto eccitante.

Nell’armadio c’erano invece un bilancino di precisione e un altro involucro trasparente con 50 grammi sempre di cocaina, purissima, un pezzo intero.

Il 40enne non è riuscito a proferire parola. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Su indicazione del pm di turno, Rosario Lioniello, il siciliano è stato trattenuto agli arresti domiciliari fino a ieri mattina, quando è stato portato in tribunale, ad Ancona.

La giudice Paola Moscaroli ha convalidato l’arresto con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, poi il 40enne, difeso dall’avvocato Rino Bartera, è stato rimesso in libertà. Il legale ha chiesto i termini a difesa: il processo per direttissima proseguirà a novembre. Attualmente l’uomo è in disoccupazione dopo aver lavorato per un periodo in una fabbrica. Prima ancora aveva un pizzeria in città, che poi ha chiuso i battenti.

I servizi di controllo messi in campo dal comandate dei carabinieri della Compagnia di Jesi, il maggiore Elpidio Balsamo, hanno portato all’arresto di dodici persone e alla denuncia a piede libero di venti individui dall’inizio dell’anno, nei comuni di Jesi, Chiaravalle, Monte San Vito, Castelplanio e Morro D’Alba.

Marina Verdenelli

© Riproduzione riservata

