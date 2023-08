Droga ad Ancona: sequestrati chili “nascosti nell’ascensore"

Ancona, 3 agosto 2023 – Quell’insolito via vai di persone, dentro e fuori una palazzina dell’Erap in via Flavia, era piuttosto sospetto. E in effetti l’intuito dei militari si è rivelato ancora una volta infallibile perché, quando gli uomini della Stazione di Brecce Bianche hanno fatto irruzione nello stabile, scandagliandone ogni angolo, hanno rinvenuto oltre due chilogrammi di hashish, adeguatamente suddivisi e confezionati, che erano stati precedentemente occultati - in maniera ingegnosa, molto ingegnosa - all’interno di un vano ascensore.

Maxi operazione anti-droga condotta dai carabinieri dorici che, nella giornata di martedì, sono riusciti a portare a compimento un importante servizio teso alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. Il ritrovamento ha consentito di scongiurare l’immissione nel mercato di una ingente quantità di ‘fumo’, posta prontamente sotto sequestro. Come preannunciato, ad attirare gli operatori dell’Arma di Ancona in zona, nei pressi di un edificio in edilizia popolare e agevolata tra via Flavia e piazza Salvo d’Acquisto, sono stati degli strani movimenti monitorati nei giorni scorsi con specifici appostamenti. Persone in entrata e in uscita da un edificio, continuativamente, tanto da pensare ad un possibile segnale che all’interno qualcuno potesse condurre ad operazioni di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri della limitrofa Stazione, attigua proprio a piazza Salvo d’Acquisto, hanno dunque scelto di controllare con estrema attenzione tutto lo stabile, passato al setaccio, e nel cuore di un ascensore, su una struttura metallica, hanno ritrovato ben tredici panetti di hashish, confezionati in involucro termosaldato in cellophane e protetti ulteriormente con nastro da imballaggi del peso complessivo di 2 chilogrammi e cento grammi. Lo stupefacente è stato prontamente sottoposto a sequestro, in attesa di essere distrutto.

Nel frattempo però, i militari proseguiranno in una serrata indagine per risalire ai "proprietari" della droga e, da come si apprende attraverso una nota dei carabinieri di Ancona diramata ieri, "non si escludono positivi sviluppi nei prossimi giorni". Di sicuro le operazioni al contrasto allo spaccio di stupefacenti proseguiranno in tutto il territorio cittadino, visti anche i buoni esiti delle ultime effettuate. Resta soltanto da capire a chi appartenessero quei tredici panetti destinati ai canali illeciti e che avrebbero fruttato ampi guadagni ai pusher del quartiere.