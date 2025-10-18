Droga, convalidato l’arresto per l’autista del tribunale

Arresto convalidato per l’autista del tribunale di Ancona finito in manette mercoledì pomeriggio perché trovato con due chilogrammi di cocaina. L’uomo 58 anni, resterà in carcere a Montacuto. Così ha deciso ieri il gip Carlo Masini dopo l’udienza di convalida che si è tenuta in mattinata, in carcere. Davanti al giudice l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Se vorrà parlare lo farà più avanti. Il suo difensore, l’avvocato Simone Freddi, aveva chiesto i domiciliari per il suo assistito, per via di alcuni problemi di salute che lo renderebbero incompatibile con una detenzione in carcere. La richiesta però è stata respinta perché al momento mancherebbe una certificazione medica che lo attesti. La droga, un grosso quantitativo per un dipendente pubblico, è stata trovata in una abitazione di Marina di Montemarciano, dove il 58enne conviveva con una donna originaria del Brasile, e che è stata denunciata in concorso con lui ma a piede libero. L’abitazione non risulterebbe affittata a nessuno dei due. I carabinieri della Compagnia di Senigallia, che hanno proceduto all’arresto, stavano seguendo un’indagine mirata a smantellare un giro di spaccio in provincia, quando hanno imboccato la pista giusta. I sospetti erano già caduti sul 58enne, e mercoledì hanno atteso che l’uomo, il quale in questo periodo non era sempre di servizio in tribunale, rientrasse a casa, un’abitazione di appoggio visto che la sua vera residenza è con i genitori, sempre a Montemarciano, e a pochi portoni di distanza da dove è stato arrestato. Quando è sceso dall’auto i carabinieri lo hanno fermato e lo hanno perquisito. Aveva con sé pochi grammi di droga, in tasca, e la perquisizione è dunque proseguita poi all’abitazione dove si trovava la donna. E’ stata la brasiliana (denunciata in concorso) ad aprire ai militari. La cocaina era nascosta dentro un borsone e degli zainetti. In casa c’erano anche quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.500 euro in contanti. La droga non era stata ancora tutta suddivisa, e questo ha portato a pensare che forse fosse appena arrivata. Da chi si sia rifornito il 58enne è al vaglio dei carabinieri, che stanno proseguendo l’indagine anche su altri fronti. La notizia dell’arresto dell’autista del tribunale ieri ha scosso il palazzo di giustizia, dove l’uomo è ovviamente molto conosciuto. Era propriolui, spesso, a occuparsi di accompagnare in carcere i giudici per le convalide degli arresti. Marina Verdenelli