Droga e aggressioni: disco chiusa per 15 giorni

Giovanissimi con gli spinelli, droga nelle fioriere e pugni nella pista da ballo, il questore chiude per quindici giorni la discoteca Bohèmia music. Ieri, i poliziotti del commissariato e della questura hanno apposto i sigilli, dopo che il questore Cesare Capocasa ha emesso il provvedimento di chiusura per motivi di pubblica sicurezza in seguito alle attività di controllo effettuate sabato, quando i poliziotti hanno identificato otto buttafuori con magliette e giubbotti con il logo di un’agenzia di Cesena. Erano provvisti di tesserino giallo con la scritta "assistenza" e l’immagine del muso di un pitbull e sul retro un presunto numero di iscrizione in un elenco prefettizio. I tesserini sono stati sequestrati, perché risultati falsi, e nessuno degli addetti alla sicurezza (tra cui molti pregiudicati) della discoteca risultava essere iscritto nell’elenco prefettizio. Il titolare della discoteca, fabrianese, avrebbe sottoscritto un contratto con due agenzie di addetti alla sicurezza senza chiedere ai titolari il possesso della licenza prefettizia. Gli accertamenti in prefettura hanno permesso di verificare come le due agenzie, una con sede a Cesena e una a Perugia, non avessero mai conseguito alcuna licenza. Inoltre, sabato è stato tratto in arresto, a Cesena, un 38enne bulgaro, pluripregiudicato, titolare di una delle due agenzie utilizzate dalla discoteca e coordinatore degli addetti alla sicurezza abusivi. Aveva illegalmente nell’ufficio dell’agenzia una pistola Beretta, munizioni, ma anche cocaina e anabolizzanti. Sabato, i controlli alla discoteca si sono svolti anche con due squadre cinofile, visti gli oltre 500 avventori, per lo più giovani, molti minorenni. I poliziotti, sentito un forte odore di spinelli, hanno effettuato un’ispezione. Nei bagni per uomini i cani hanno fiutato un giovane che aveva tre canne con dell’hashish. È stato segnalato. Della marijuana è stata trovata nascosta dietro le fioriere vicino l’ingresso della discoteca. Ma non è tutto: il 14 gennaio, si è consumata una violenta aggressione, a scopo di rapina, all’uscita del locale, a opera di due uomini. Vittima un ragazzo, rimasto ferito. Al termine dell’aggressione si sono avvicinati alla vittima alcuni addetti alla sicurezza della discoteca (abusivi), che non hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia. E il 19 febbraio un ragazzo stava ballando al centro della pista, quando è stato raggiunto senza motivo da numerosi pugni sferrati da due pregiudicati, poi identificati e segnalati dalla polizia. Medicato al pronto soccorso, il ragazzo ha avuto quindi una prognosi per dieci giorni.