Droga e licenze: piovono segnalazioni

‘Alto impatto’, tra droga e mancata esposizione di licenze: corposo il bilancio del weekend. Serviva i clienti sprovvisto di licenza e di cartelli sul divieto di fumo: locale sanzionato e segnalato anche perché non riportava l’indicazione di ‘area videosorvegliata’. Continuano i controlli congiunti di Polizia locale e Polizia di Stato. Lo scorso venerdì, due giorni fa, in tanti hanno visto gli imponenti posti di controllo in via Marconi, in zona Archi, di fronte allo svincolo per Marina Dorica, nei pressi della rotatoria e della vicina stazione. Là dove, per intenderci, c’è la fermata degli autobus. I vigili del comando di via dell’Industria e gli agenti della Questura di via Marini, appostati per buona parte della giornata di venerdì, hanno controllato diverse persone, sanzionando pure un’attività commerciale per non aver esposto la licenza. Il locale in questione si troverebbe proprio al Piano. Su indicazione del prefetto Darco Pellos, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il personale della divisione di polizia amministrativa (squadra amministrativa e di sicurezza) e quello dell’ufficio commercio della polizia locale ha effettuato svariati controlli in tutta la città. Alle strette, c’è finito un negozio, il cui titolare non aveva affisso né la licenza né la cartellonistica relativa ai divieti di fumo, previsti dalla normativa vigente. L’attività commerciale controllata, pertanto, è stata sanzionata