Droga e spaccio nel bar. Via vai di clienti sospetti, scatta il blitz dei carabinieri

Un via vai sospetto di persone, note alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, ha messo in allarme i carabinieri che a sorpresa sono entrati in un bar del centro storico trovando droga. In tutto c’erano 24 grammi tra cocaina e hashish, nella disponibilità di una 50enne che lavora nell’esercizio pubblico, il Villy Bar, a due passi dall’università di Economia e Commercio, in via Villarey. La donna, italiana, residente in città, è stata denunciata a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il blitz dei militari, c’erano i carabinieri della stazione di Collemarino, quelli del Norm della Compagnia di Ancona e il nucleo cinofili di Pesaro, risale ad inizio settimana e ha dato i suoi frutti. I militari hanno trovato la cocaina già divisa in dosi mentre l’hashish era un pezzo ancora tutto intero. La droga è stata trovata in parte al bar e il resto a casa della donna. Insieme alle sue cose c’era anche una sorta di libretto, considerato dai militari il registro della clientela. Il sospetto, che andrà accertato nel proseguo delle indagini, è che nel locale si consumasse una attività di spaccio oltre che a quella di bar.

Dagli accertamenti dei carabinieri, che hanno portato poi alla perquisizione, era emerso che tra i clienti ci fossero soggetti poco raccomandabili, intenti a consumare bevande alcoliche e insieme alle quali sarebbe stata ceduta la droga poi rinvenuta. Il bar ieri mattina non era aperto. Sulla porta d’ingresso c’era un biglietto con scritto "chiuso per lavori". Il 18 ottobre scorso infatti c’era stato un principio di incendio che si era sviluppato al suo interno. L’allarme era scattato poco prima delle 21. Alcuni residenti avevano visto uscire del fumo da una finestra, al pianoterra dell’immobile, all’incrocio con via Goito. Si erano molto preoccupati ed erano stati chiamati i vigili del fuoco. I pompieri avevano spinto le fiamme nell’immediatezza, evitando che si propagassero all’intero locale, invaso da una nuvola di fumo.

Nessuno era rimasto ferito ma c’era da fare chiarezza su cosa aveva scaturito l’incendio. Le fiamme erano partite da un cestino di rifiuti.

