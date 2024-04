Droga e vandali hanno le ore contate. Città sorvegliata da 400 telecamere

"Ancona avrà a disposizione il suo Grande Fratello in tempo reale, questa è una piccola rivoluzione. Siamo sicuri che i risultati operativi non tarderanno ad arrivare". Così l’assessore con deleghe alla sicurezza e alla polizia locale, Giovanni Zinni, ha commentato ieri l’inaugurazione della nuova centrale di videosorveglianza all’interno del comando delle Palombare. Una sofisticata Control room messa in piedi dall’amministrazione, compresi i servizi informatici, e dal comando del corpo, dallo scorso anno nelle mani di Marco Caglioti: ben 400 telecamere collegate e funzionanti e non solo: "Ne arriveranno delle altre _ ha aggiunto Antonella Andreoli, assessore all’informatizzazione _ e molto importanti sono le 38 postazioni Ocr per la lettura delle targhe dei veicoli le cui immagini potranno essere recuperate in playback, analizzate, visionate anche con i palmari in tempo reale e scaricate anche dalle altre forze di polizia". Oltre 400 occhi elettronici accesi sui principali luoghi della città e le più importanti strade dunque. Il tutto per un investimento complessivo di 200mila euro stanziati all’epoca del primo assestamento di bilancio nell’estate del 2023 e poi spesi con gli Accordi Quadro.

In funzione anche le 12 telecamere panoramiche (copertura a 180°), le 30 brandeggianti (copertura a 360°) e le fisse che sono 365. A queste si aggiungeranno entro l’anno altre 127 telecamere. Insomma l’intero territorio comunale sarà quasi sotto totale controllo. Al termine della partecipata conferenza stampa di ieri, alla presenza del prefetto, Saverio Ordine, del questore Cesare Capocasa, dei vertici di carabinieri e finanza e di tutto il personale del comando disponibile, è stato possibile visitare la nuova centrale. Un enorme pannello elettronico con un’elevata qualità dell’immagine, diviso per settori con le telecamere fissate sui vari punti della città. Da piazza della Repubblica al centro commerciale di Torrette, da piazza della Repubblica alle Palombare, da via Palestro a piazza Pertini e così via. Non manca quasi nulla: le vie principali di transito, sia pedonali che veicolari, le piazze, gli impianti sportivi, i parchi e le aree giochi e in particolar modo tutte quelle zone in cui, in periodi più o meno recenti, si sono verificati fatti di cronaca, zone queste sottoposte ad una maggiore attenzione: "Questo sistema è di vitale importanza e aiuto per l’attività delle forze dell’ordine dello Stato che per la polizia locale, sia come deterrente che come strumento per svolgere indagini di qualsiasi tipo riguardo fenomeni di degrado, spaccio, atti vandalici, incidenti stradali" ha aggiunto il vice sindaco Zinni. Un plauso all’iniziativa è stato tributato al Comune dal prefetto Ordine. Per ora ci sarà soltanto un operatore a osservare quelle immagini, con la possibilità di implementare più personale dopo il concorso e le nuove assunzioni: "È una promessa che avevamo fatto, non solo di riqualificare il corpo di polizia locale con nuove assunzioni ma anche con nuovi strumenti _ ha aggiunto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti _. Diamo alla città strumenti di controllo, di deterrenza e verifica costante. Questo riguarda non solo fattispecie delittuose che potrebbero verificarsi ma soprattutto di prevenzione e tutela da quelle violazioni della proprietà pubblica e privata per quanto riguarda il decoro urbano".