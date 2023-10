Droga, estorsione a un minorenne: ragazzo in carcere

Dopo dieci giorni dall’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 20enne anconetano finisce in carcere con l’accusa di estorsione. I carabinieri della stazione di Montemarciano hanno allacciato le manette ai polsi del giovane che giovedì è stato sorpreso con in tasca 250 euro che un minorenne gli aveva consegnato a fronte di debiti di droga. Il 20enne aveva infatti venduto dell’hashish, per un valore di 170 euro, maturando un debito che il ragazzino avrebbe dovuto ottemperare con interessi.

Il minore, spaventato, si era rivolto alla madre che, preoccupata per l’incolumità del figlio ha chiesto aiuto ai carabinieri. In precedenza il pusher aveva danneggiato la bicicletta del minore, oltre a minacciarlo per farsi consegnare il denaro dovuto. Giovedì i militari, dopo aver segnato le matrici delle banconote, si erano appostati nell’attesa di prendere il 20enne in flagranza di reato. Il minore ha consegnato il denaro al giovane che è stato però fermato dai carabinieri mentre raggiungeva la sua auto. Il numero di serie delle banconote consegnate dal minore al 20enne, è risultato lo stesso di quelle trovate nella sua tasca. Un incubo terminato per la famiglia che aveva timore di continuare ad avere ripercussioni nonostante il pagamento del debito. Un particolare che l’ha spinta a recarsi nella caserma di Montemarciano per denunciare il fatto. Gli uomini dell’Arma si sono subito movimentati per architettare una trappola e cogliere così il 20enne con le mani nel sacco. Lo stesso che dieci giorni prima era stato arrestato dalla polizia stradale di Senigallia con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti avevano tentato di bloccarlo, ma lui, in sella alla sua Honda, risultata anche sprovvista di assicurazione e con revisione scaduta, non aveva rispettato l’alt del poliziotti. Inoltre, dagli accertamenti, era risultato che il 20enne non aveva mai conseguito la patente.

Durante il fermo un agente era rimasto ferito, incidente che aveva peggiorato la posizione del giovane che, dopo la convalida dell’arresto era stato rimesso in libertà con obbligo di firma proprio a Montemarciano, luogo da lui indicato in quanto residente ad Ancona. Il giovane, era stato trasferito a Montacuto in attesa di convalida dell’arresto. Ieri, dopo l’udienza, per lui si sono aperte le porte del carcere anconetano.

La sua posizione, dopo il fermo per estorsione, si è aggravata e i carabinieri continuano a indagare per capire se ci sono altri episodi simili in cui il ragazzo risulta coinvolto.