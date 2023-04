Droga Il centralinista del 112 farà volontariato

di Marina Verdenelli

Quando la polizia lo aveva arrestato, sotto il palazzo della Regione, aveva ancora il cartellino di lavoro al collo. "Venga che dobbiamo fare un controllo", gli avevano detto gli agenti della Squadra mobile che lo avevano trovato con tre dosi di droga in tasca e il resto a casa, in tutto quasi mezzo etto tra cocaina e hashish. In manette era finito un centralinista del Nue, il numero unico di emergenza. L’operatore, 36 anni, farà la messa alla prova per un anno per evitare così il giudizio per l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sarà impegnato in lavori socialmente utili, con mansioni di volontariato in associazioni bisognose di mani che lavorano.

La richiesta della Map è stata presentata dai suoi avvocati, Edoardo Massari e Andrea Rascioni, e la giudice Martina Marinangeli ieri l’ha accolta anche sulla base che l’accusa per la droga è stata ridimensionata per la modica quantità. Se il 36enne non righerà dritto, rispettando le ore di volontariato previste e soprattutto restando lontano dalla droga, il giudizio si riaprirà.

L’arresto per lui risale al 9 febbraio scorso. La polizia lo aveva fermato appena smontato il turno di lavoro. La perquisizione fatta addosso, proprio sotto la Regione, aveva dato esito positivo: aveva 3 piccoli involucri con dentro pochi grammi di cocaina. Il controllo è proseguito a casa, un’abitazione alla periferia della città, dove è spuntata altra droga, cocaina e hashish per quasi mezzo etto di peso. L’operatore, 36 anni, nessun precedente alle spalle, era stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Le manette erano scattate nel primo pomeriggio, era un giovedì, nelle vicinanze di via Gentile da Fabriano. La Squadra mobile diretta da Carlo Pinto stava seguendo una pista sullo spaccio di droga in città e il fiuto attendo degli investigatori ha portato ad approfondire proprio la posizione del 36enne, dipendente del servizio di 112, il numero sul quale passano tutte le richieste di emergenza, sia di tipo sanitario ma anche relativo alla sicurezza pubblica, comprese attività delittuose che possono riguardare pure attività di spaccio di stupefacenti in città. Il centralinista era appena uscito dal lavoro e con ogni probabilità era diretto a casa quando gli agenti lo hanno fermato. Finito ai domiciliari l’arresto era stato poi convalidato con la misura dell’obbligo di firma.